Hvis man ønsker at indgå i valgforbund med SF og Enhedslisten, skal man blandt andet tilslutte genvalg af den nuværende borgmester i Holbæk Kommune, Christina Krzyrosiak Hansen (S). Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Valgforbund: Genvalg af nuværende borgmester

Holbæk - 21. april 2021 kl. 15:56 Af Allan Rasmussen Kontakt redaktionen

Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om valgteknisk samarbejde ved kommunalvalget 2021 i Holbæk Kommune.

Det oplyser partierne i en pressemeddelelse.

Ideen med et valgteknisk samarbejde er, at minimere stemmespild, ved at det antal stemmer, som ikke er nok til at indløse et helt mandat til et parti, kan lægges til stemmetallet hos et andet parti, som dermed kan vinde et mandat.

Åben kreds

SF og Enhedslisten er indstillet på at udvide samarbejdskredsen med andre lister og partier.

Det kræver dog, at de interesserede kan godkendes af de to partier og tilslutter sig det grundlag, partierne har opstillet under tre punkter:

1. Man støtter genvalg af den nuværende borgmester og fastholder de forbedringer af demokratiet, der blev aftalt ved konstitueringen i 2017, bl.a. at alle partier er repræsenteret i Økonomiudvalget.

2. Man ønsker at udvide demokratiets vilkår både i kommunalbestyrelsen og i forhold til borgerne i hele kommunen.

3. At man i konstitueringsforhandlingerne søger at handle som en samlet gruppe ud fra de fælles opstillede principper.

Ikke fælles politik

SF og Enhedslisten understreger i pressemeddelelsen, at det valgtekniske samarbejde ikke er et fælles politisk grundlag, men alene et fælles ønske om at styrke demokratiet, velfærden og en grøn omstilling i kommunen. Demokratiet skal styrkes ved at sikre større åbenhed og reel inddragelse af borgere og medarbejdere og med respekt for de enkelte menneskers rettigheder.

De to partier har fornylig udfyldt deres kandidatlister til kommunalvalget, hvor spidskandidaterne er Bente Röttig og Karen Thestrup Clausen for henholdsvis SF og Enhedslisten.