Værsgo drejer nøglen efter jul

Holbæk - 29. november 2019

Fra 1. februar bliver et lejemål på næsten 1000 kvadratmeter ledigt i bymidten i Holbæk. Isenkræmmerkæden Værsgo holder ophørsudsalg i butikslokalet på Ahlgade 17 C.

For to måneder siden bekendtgjorde Værsgo, at på grund af dårlig økonomi i kæden som helhed bliver 11 af butikkerne en del af Kop & Kande.

Og i de 12 byer, herunder Holbæk, hvor der allerede er en Kop & Kande, ville butikkerne lukke med udgangen af januar.

Værsgo opgiver at finde en køber Samtidig fortalte Søren Ibsen, administrerende direktør i Værsgo, at der i Holbæk blev arbejdet på at finde en køber til butikken, enten inden for isenkræmmerbranchen eller en anden branche, og derfor har kæden ventet med at opsige lejemålet.

- Det har ikke været muligt at sælge. Og på grund af den aktuelle økonomiske situation bliver vi nødt til at lukke butikken. Vi holder ophørsudsalg og regner med at lukke 31. januar, fortæller Søren Ibsen.

Værsgo har en uopsigelig lejekontrakt indtil marts 2021. Men ifølge Søren Ibsen kan det bedre betale sig at lukke efter julesalget, selv om der fortsat skal betales husleje i en periode.

Udlejeren har fået henvendelser Det er muligt, at Værsgo ikke skal betale leje helt til marts 2021, nemlig hvis det lykkes for ejeren af ejendommen, F.L. Ejendomme, at få udlejet butikslokalet før.

- Efter at vi har fået en opsigelse af lejemålet, har vi igangsat en udlejning. Vi har fået flere henvendelser fra et par brands og et par ejendomsmæglere, fortæller Rikke Lundsbjerg, der er direktør i F.L. Ejendomme.

Hun peger på, at lokalplanen tillader en dagligvare­butik i lokalerne, fordi Kvickly lå på adressen frem til 2006. En af henvendelserne på lejemålet kommer fra en dagligvarekæde.

Glad for at BIG-center er opgivet - Vi har en intention om, at der skal være liv i butikslokalet, så vi bestræber os på en hurtig genudlejning. Når BIG-centret ved Holbæk Mega Center ikke bliver til noget, er hele den tvivl væk, og det vil betyde større interesse for lejemålet. Ellers ville der være et vakuum, hvor man i branchen ville afvente. Så det er bestemt til Holbæk bymidtes og Holbæk Mega Centers fordel, at BIG ikke bliver til noget, siger Rikke Lundsbjerg.

Selv om der er sket ombygning til andre formål i dele af ejendommen, er der fra årene med Kvickly stadig en lift til vareindlevering. Rikke Lundsbjerg peger desuden på, at der i Centergaarden er den offentlige, udvendige elevator mellem havnesiden og Ahlgade-siden, ligesom der er gode parkeringsmuligheder.

