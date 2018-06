Værk fra Holbæk Art til USA

Se billedserie Den engelsksprogede udgave af Holbæk Art-værket er blevet malet/hængt op på en væg i et galleri i Los Angeles. Foto: Marten Elder

Holbæk - 07. juni 2018 kl. 20:46 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk er godt på vej til at blive verdensberømt i USA - i hvert fald hvis man tager de lokale briller på.

Det er et af Holbæk Arts værker, der er blevet oversat til engelsk og blevet malet/hængt op på det amerikanske galleri 1301PE i Los Angeles.

Der er tale om værket »Al data til folket«, som i den danske udgave kan ses på en husgavl på Kalundborgvej i Holbæk.

De blå bogstaver på en orange baggrund kan være svære at læse, ligesom delingen af vores personlige data kan være lidt sløret.

- Jeg synes, at det for os er en bekræftelse på, at der er tale om et tidssvarende værk på virkelig højt niveau, som med simple virkemidler formår at ramme en nerve i tidsånden. Så vi ranker ryggen og er meget stolte af, at originalideen og -værket kan ses her i Holbæk, lyder det fra formanden for Holbæk Art, Henrik Møller.

Det er kunstnergruppen Superflex, der består af Jakob Fenger, Bjørnstjerne Christiansen og Rasmus Nielsen, som i 2014 lavede kunstværket til Holbæk Art og nu har lavet en engelsk udgave af det samme værk.

Det hænger blandt andet sammen med, at værket har fået ny aktualitet med den nye databeskyttelseslov og debatten om blandt andet Facebooks indsamling af folks data til kommercielt brug.

For Henrik Møller viser det, at der er tale om et stykke samtidskunst, som kan være med til at flytte nogle grænser.

- Samtidskunst skal få os til at reflektere over noget. I dette tilfælde vores samfund og brug af internettet. Samtidskunst skal skubbe til os, og det synes jeg helt bestemt, at Superflexs værk gør, siger han.

Ifølge Holbæk Arts seneste nyhedsbrev har Superflex planer om at oversætte værket til endnu et sprog og udstille det i et tredje land.