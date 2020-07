Vær kreativ med kunst- og graffitimaling

Den 15., 16., 17. juli i tidspunktet klokken 10-18, kan man prøve at lave graffiti på Filmtorvet i Holbæk. Deltagerne får grundig instruktion af den lokale tatovør og kunstmaler, Hans Ras, og samtidig er de med til at udsmykke den nye klub på Filmtorvet. Med den nye klub, menes der Ung Holbæks ungdomsklub, der ellers ligger i Vestergade, men som i sommerperioden er rykket ind i containerne på Filmtorvet.

- Når vi mødes, vil jeg give de unge mennesker et indblik i, hvordan man arbejder med farver og skygger - fra idé, til skitse på papiret og som endelig dekoration på væggen. Jeg vil vise dem teknikker, der får den rigtige 3D- effekt frem og give dem tips til motiver med mere. Vi skal sammen udsmykke forskellige containere, der står på Filmtorvet, blandt andet en Tour de France container, som skal i spil, når Touren kommer til Holbæk, næste år. Der er også en container, som bliver dekoreret efter de unges egne idéer til motiver, siger kunstneren om de kreative og farverige dage. Det er i øvrigt hans håb, at der bliver skabt en blivende interesse for at være kreativ, hos deltagerne, også selv om det måske ikke er graffiti-maling, der skal udøves efterfølgende.