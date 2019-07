Vækstfabrik lukker - firmaer kan blive

Vækstfabrikken har siden 2016 holdt til i Erhvervenes Hus i Ahlgade i Holbæk. Her kan iværksætterfirmaerne fortsat være, men fremover som lejere hos Sjællandske Medier, der ejer huset. Foto: Per Buurgaard Christensen

Holbæk - 04. juli 2019

Efter otte år er det slut med Vækstfabrikken i Holbæk. Med virkning fra 1. juli har Erhvervshus Sjælland, der driver de lokale vækstfabrikker rundt omkring i Region Sjælland, besluttet at nedlægge Vækstfabrikken i Holbæk.

Lukningen sker primært udfra en økonomisk betragtning, forklarer Mads Váczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland. Vækstfabrikken i Holbæk er ganske enkelt en underskudsforretning

- Vi har været gennem alle mulige overvejelser, men uanset hvordan, vi har vendt og drejet det, kan vi ikke få økonomien til at balancere. Derfor har vi nu besluttet at afvikle Vækstfabrikken, som man har kendt den i Holbæk, siger Mads Váczy Kragh til avisen.

Dermed sigter han til, at de cirka 13 iværksætterfirmaer, der aktuelt har været tilknyttet Vækstfabrikken, ikke bare er blevet ladt i stikken. Siden 2016 har Vækstfabrikken haft til huse i Erhvervenes Hus i Ahlgade 1C, hvor man har boet til leje hos Sjællandske Medier A/S, der blandt andet udgiver Nordvestnyt og står bag sn.dk.

Mads Váczy Kragh oplyser, at Erhvervshus Sjælland har lavet en aftale med Sjællandske Medier om, at de små firmaer med typisk kun én eller ganske få personer tilknyttet fortsat kan bo til leje i ejendommen i Ahlgade - nu blot som lejere hos Sjællandske Medier.

Samtidig forsikrer Mads Váczy Kragh, at iværksætterfirmaerne fortsat kan trække på de muligheder for sparring og rådgivning, som har været en del af ideen med Vækstfabrikken.

- Og de vil alle fortsat være tilknyttet en af vores forretningsudviklere her i Erhvervshus Sjælland, siger direktøren.

Trods mulighederne for iværksætterselskaber i at blive del af ikke blot et kontorfællesskab, men også et sparringsmiljø, har Vækstfabrikken i Holbæk i de senere år måttet konstatere, at færre har vist interesse.

Mads Váczy Kragh kender ikke den præcise årsag, men han peger på, at flytningen i 2016 fra Ved Faurgården i Holbæk, hvor Vækstfabrikken boede på samme etage som Holbæk Erhvervsforum, til Ahlgade 1C, hvor de samme organisationer er spredt ud på flere etager, måske kan have været med til at ændre på iværksættermiljøet. Det har været vigtigt, at Vækstfabrikken ikke bare var et kontorhotel, men også et »inkubationsmiljø«, som Mads Váczy Krag udtrykker det.

- Jeg mener, at der i Holbæk bør være potentiale for at lave miljøer for iværksættere, men vi må også sige, at vi nu har prøvet gennem et par år uden, at det er kommet til at balancere, konstaterer Mads Váczy Kragh.

Hos Holbæk Erhvervsforum, der som nævnt har tæt sammen med Vækstfabrikken siden etableringen i 2011, ærgrer direktør Kenny Jensby sig over lukningen.

- Vi har haft stor glæde af Vækstfabrikken, og det er derfor ærgerligt, at Erhvervshuset har måttet prioritere. Vi er glade for de mange virksomheder, der gennem årene har været en del af Vækstfabrikken her i Holbæk. Og så fortsætter vi arbejdet for vores iværksættere med mange gode tilbud og i stærkt samarbejde med Erhvervshuset, også uden Vækstfabrik, siger Kenny Jensby i en pressemeddelelse udsendt af Erhvervshus Sjælland.