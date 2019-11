Efter underskriften gives der håndslag mellem Lars Petersson (tv.), administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn og regionsrådsformand Heino Knudsen. Yderst til venstre sidder Carsten Krabbe, udviklingsdirektør i Region Sjælland, og dernæst Torben Dalby Larsen, tidligere administrerende direktør i Sjællandske Medier. Yderst til højre sidder Bruno Hansen, formand for DGI Midt- og Vestsjælland. Foto: Kaj Ove Jensen

Vækstalliance vil finde en milliard kroner

Holbæk - 26. november 2019 kl. 14:50 Af Tine Fasmer og Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal skub i væksten, så Region Sjælland stadigt udvikler sig som et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed - også om fem, 10 og 20 år.

»Sjællands Udviklingsalliance« hedder et nyt netværk, som regionsrådsformand Heino Knudsen (S) og Lars Petersson, administrerende direktør for Sparekassen Sjælland-Fyn, i dag gav hinanden håndslag og underskrift på ved et arrangement i sparekassens hovedsæde i Holbæk.

Ideen med alliancen er at samle kompetente mennesker i et netværk, som kan identicere Region Sjællands styrker og potentialer for at få mere vækst og udvikling.

Det ambitiøse mål er at rejse en milliard kroner, så der kan komme realisme i ideerne.

- Vi vil sikre så meget udvikling i Region Sjælland, som vi overhovedet kan. Sjælland skal være det bedste sted at bo og arbejde, sagde Heino Knudsen i forbindelse med underskrivelsen af aftalen.

- Vi får travlt - Vi synes, det var vældig interessant, da ideen opstod for nogle måneder siden. Vi har en stor interesse i, at regionen udvikler sig, men det kræver penge. Og vi vil hente en milliard kroner i løbet af 2020 - så vi får travlt, sagde Lars Petersson.

Han ønskede ikke at sætte tal på, hvor stor en del sparekassen bidrager med, men det bliver et to- eller trecifret millionbeløb.

- Det er et ambitiøs mål, men nu må vi se, om vi kan rejse mere. Det er ikke noget, hverken kommunerne, regionen eller private kan klare alene, sagde Heino Knudsen.

Der er endnu ikke nogen konkrete projekter på plads. Men det kan måske blive noget inden for området bæredygtighed.

Alliancens overordnede formål er at skabe et partnerskab, som anvender ekspertviden, lokalkendskab og globalt udsyn til at udpege investeringer og udviklingstiltag. Det skal være ideer og initiativer, der kan være med til at sikre, at Midt-, Vest-, Syd- og Østsjælland samt Møn og Lolland-Falster fortsætter med at udvikle sig, så der er godt at bo, arbejde og drive virksomhed.

Der er plads til flere i alliancen Sjællands Udviklingsalliance skal have omkring 10-15 medlemmer, og nogle af dem er der allerede navn på.

To af dem var med ved arrangementet i dag, nemlig Bruno Hansen, der er formand for DGI Midt- og Vestsjælland, og Torben Dalby Larsen, tidligere administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør for Sjællandske Medier A/S. Han har således været aktiv på Sjælland i et halvt århundrede og på grund af den store viden, det har givet, har Lars Petersson spurgt ham, om han ville være med i den nye alliance.

Også rektor for Professionshøjskolen Absalon Camilla Wang og rektor for Roskilde Universitet Hanne Leth Andersen er med i Sjællands Udviklingsalliance.