Væk fra ghettolisten: Boligområde skal stadig forvandles

Holbæk - 02. december 2020

Tirsdag offentliggjorde Transport-, Bygnings- og Boligministeriet den årlige liste over udsatte boligområder, ghettoområder og hårde ghettoområder i Danmark. Og her var der gode nyheder set med Holbæk-briller.

Agervang (inklusive Engvang og Havevang) er nemlig ikke længere på den såkaldte ghettoliste. Her har Vangkvarteret ellers figureret siden 2010. Og da man i 2018 begyndte at skelne mellem udsatte boligområder, ghettoer og hårde ghettoer, fik Agervang stemplet hård ghetto. Her placeres et boligområde nemlig automatisk, når det har stået på ghetto­listen fire år i træk.

Når Agervang nu er helt forsvundet fra ghettolisten, skyldes det, at flere i området er kommet i arbejde.

Der er Lejerbo, der står for udlejningen af boligerne. Og forretningsfører i Lejerbos afdeling i Holbæk, Marianne Toft-Dallgaard, glæder sig over, at Agervang ikke længere figurerer på listen.

- Det er en dejlig nyhed, men det kommer ikke bag på mig. For vi har været så tæt på at komme væk fra listen de sidste par år. Men det er dejligt, det sker nu, siger Marianne Toft-Dallgaard.

Færre familieboliger Hun fremhæver, at Holbæk Kommune har gjort en stor indsats for at få flere i området i arbejde.

Fakta Agervang har været på ghettolisten siden 2010.

Agervang er ikke på den liste over hårde ghettoområder, som Transport- og Boligministeriet offentliggjorde i går.

Området opfylder ikke længere ghetto­listens kriterium om, at personer uden for arbejdsmarkedet eller uddannelse maks. må udgøre 40 procent af beboerne. I år er tallet på 39,7 procent.

Agervang vil fortsat være omfattet af en udviklingsplan og skal leve op til kravene om at reducere andelen af almene familieboliger i området. Hun nævner også, at den ghettoplan, der blev vedtaget af et flertal i Folketinget i 2018, har medført, at borgere, der eksempelvis har modtaget arbejdsløshedsdagspenge i over et halvt år, ikke længere kan få en bolig i Vangkvarteret.

- Disse indsatser og andre har gjort, at vi er kommet af ghettolisten. Så det kan man faktisk komme uden at rive noget ned, siger Marianne Toft-Dallgaard.

Hun understreger dog, at Agervang stadig er en hård ghetto i den forstand, at der fortsat skal gennemføres en større forvandling af området. Det er nemlig en anden konsekvens af ghettoplanen fra 2018. For her blev alle de hårde ghettoområder pålagt at sænke antallet af almene familieboliger.

Holbæk Kommune og Lejerbo har derfor lavet en udviklingsplan, der vil medføre, at andelen er familieboliger i Vangkvarteret kun udgør 56 procent i 2030.

- Så vi bliver stadig betragtet som en hård ghetto, selvom vi ikke længere er på listen. For området skal stadig igennem en større forvandling, fastslår hun.

Arbejdet fortsætter Lars Dinesen (S), der er formand for udvalget for beskæftigelse og uddannelse i Holbæk Kommune, deler glæden over, at Agervang ikke længere betegnes som en ghetto.

- Det kan vi glæde os over - ikke mindst for beboernes skyld. For det er ikke specielt rart at blive udpeget om et ghettoområde. Og det betyder også rigtig meget i forhold til tilflytning og lignende, siger Lars Dinesen, som understreger, at arbejdet i området fortsætter:

- Vi har i noget tid haft en særlig beskæftigelsesindsats i området. Og vi fortsætter med at arbejde med at få flere i arbejde eller uddannelse - uanset om vi er på ghettolisten eller ej. For tallet er stadig højt, siger han.