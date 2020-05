Christa Dreyer: - Det skal være sjovt at leve sundt. Ellers falder folk i igen. Foto: Claus Sørensen.

Send til din ven. X Artiklen: Vægttag: Øg kalorieindtag og fedtforbrænding Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vægttag: Øg kalorieindtag og fedtforbrænding

Holbæk - 24. maj 2020 kl. 20:30 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kostvejleder Christa Dreyer oplevede for nogle år siden, at hun knækkede koden, da hun selv ville tabe sig. Det førte til et karriereskifte, hvor hun sprang fra jobbet som social- og sundhedsassistent og tog en uddannelse som kostvejleder.

Siden efteråret sidste år har hun arbejdet på fuld tid som kostvejleder med eget firma med navnet »Styr din trivsel«, der har hjemme i Balancehuset på Nygade 12a.

Her er åbent hver mandag og fredag og i normale tider også hold hver onsdag. Resten af tiden bruger Christa Deyer til hjemmebesøg og til at udarbejde madplaner og lægge forslag ud på sociale medier.

Christa Dreyer hjælper både mænd, kvinder og børn med at tabe sig, Hun peger på, at de fleste, der vil tabe sig, spiser for lidt:

- De fleste spiser for få kalorier. Gennem årtier har folk været fedtforskrækkede, siger Christa Dreyer og uddyber: - Kroppen gemmer på fedtet, når vi får for få kalorier. Gemmer til dårligere tider. Den fedtforankrer i stedet for at fedt­forbrænde. Jeg har ikke været ude for nogen, der spiste for meget. De fleste ligger 300 kalorier under, hvad deres krop har brug for - dagligt. Mange mennesker, som synes, de vejer for meget, har spist forkert for længe. En hel del af dem tager på eller kommer ikke ned i vægt, selv om de træner ganske flittigt, og selv om de synes, de holder sig fra det, de anser for 'forbudt', forklarer hun.

Rådet til de fleste kunder er derfor, at de skal øge deres kalorieindtag og dermed deres fedtforbrænding.

- Jeg arbejder ud fra, at vi sikrer det bedst mulige stofskifte - det kroppen har brug for i hviletilstand. Og supplerer så med råd om, hvor meget mere, der skal til, alt efter, hvor meget man er i gang. Mange bliver meget overraskede over, hvor meget de godt må spise, og hvor meget kroppen har brug for - af det rigtige.

Christa Dreyer prædiker ikke afholdenhed, men råder til, hvad kroppen har brug for:

- I princippet må folk spise alt, siger hun og fastslår, at det, hun hjælper kunderne med, er at tillægge sig en livsstil, der kan holde. Det er det, der er svært i de fleste kure, men med mit udgangspunkt for kosten er der udsigt til, at man ikke falder i igen.

Et typisk start­forløb hos Christa Dreyer strækker sig over 12 uger.