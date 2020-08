Vægttab online

For Christa Dreyer, kostvejleder i Holbæk, er det dagligdag at rådgive, og nu udvider hun mulighederne med nye tilbud. Hun har nemlig fået flere forespørgsler fra mennesker, som gerne vil være med, men ikke kan møde personligt frem. Der er også dem, som her i en coronatid ikke føler sig trygge ved at skulle være på hold med andre.

- Derefter sender jeg hver uge en e-mail og beskriver, hvad der skal arbejdes med, og vi kan så være i løbende kontakt via mail og sms. Her bydes på på den support, der er nødvendig.

Der er forud for online-starten allerede tre, der har meldt sig klar til at gribe muligheden for at få en sundere livsstil via mail.