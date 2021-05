Vaccine-prik i Jyderup

Virksomhederne Practio og Abacus Medicine får sammen ansvaret for at corona-vaccinere de fem steder: I Jyderup, Kalundborg, Nakskov, Greve og Vordingborg.

Der arbejdes på højtryk for at få centrene klar inden den 1. juni.

- Vi er stolte over at have fået ansvaret og glæder os til at komme i gang, siger Flemming Wagner, grundlægger og administrerende direktør hos Abacus Medicine.