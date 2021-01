Ældre holbækkere må vente lidt endnu, før de kan blive vaccineret. Og de første i køen bliver plus 85-årige, der får pleje og praktisk hjælp i eget hjem. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Artiklen: Vaccination: Nu skal plus 65'erne holde øje med e-boks og postkasse

E-boks og postkasser er tjekket, men ældre i gruppe to er endnu ikke indkaldt til vaccination mod covid-19.

Indkaldelserne er på vej, men hvornår det sker, bestemmer Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, forklarer direktør Lene magnussen, Holbæk.

Men kommunen har har gjort forarbejdet, plus 65-årige, som modtager pleje og praktisk hjælp i eget hjem, er spurgt, om de vil vaccineres, og om de har brug for hjælp til at booke tid og transport til vaccinationscentret.