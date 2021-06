De seneste år der er blandt andet bygget nye boliger i Vølunden i Holbæk, hvilket har været medvirkende til, at VAB nu administrerer cirka 6000 boliger. Foto: Per Christensen

VAB er vokset til 6000 boliger i 200 afdelinger

Holbæk - 28. juni 2021 kl. 18:42

Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) med hovedkontor i Jyderup er kommet op på at administrere 6000 boliger. De er fordelt på 200 boligafdelinger i otte kommuner.

Det er som følge af nybyggerier og senest fusioner med to mellemstore boligorganisationer, at VAB er vokset til sin nuværende størrelse. De to fusioner var med Boligselskabet af 1942 i Nykøbing Sj. pr. 1. juli sidste år og med Boligforeningen Dianalund et halvt år tidligere.

Det har betydet i alt cirka 900 boliger mere, oplyste VAB's formand Jørgen Clemmensen ved VAB's repræsentantskabsmøde, der blev holdt i Rotatationen i Havnegade i Holbæk med 61 stemmeberettigede deltagere.

To filialer bevares Efter fusionerne har VAB et par »filialer« i Nykøbing og Dianalund, hvor der er mulighed for personlige henvendelser en-to gange om ugen. Det vil fortsætte, så længe VAB vurderer, at der er et behov, men med den digitale udvikling forudses et faldende behov, blev det nævnt i årsberetning.

Her blev det også konstateret, at det har været en udfordring at holde gang i beboerdemokratiet, når der på grund af coronaen ikke har været mulighed for at mødes. Mange beboerdemokrater har fået forlænget deres mandat og valgperiode, indtil det igen bliver muligt at holde afdelingsmøder.

Hos VAB er der fuld gang i renoveringsprojekterne i de ældre afdelinger. I 2020 vedtog regeringen og dens støttepartier en ny grøn boligaftale, som blandt andet medvirkede til, at der blev frigivet 19 milliarder kroner fra Landsbyggefonden til renovering af nedslidte boligafdelinger. I VAB bliver fire større boligafdelinger en del af dette forlig. Det er afdelinger i Holbæk, Jyderup, Asnæs og Dianalund.

Overskud på 1,6 millioner kroner På repræsentantskabsmødet fremlagde økonomidirektør Inge Nielsen regnskabet, der viste et overskud på 1,6 millioner kroner. Egenkapitalen er på 116 millioner kroner.

- Det er usædvanligt, at overskuddet er så stort, for vi skal se, om vi kan få det til at balancere i et nul. Men de to fusioner har allerede givet rationaliseringsgevinster, siger VAB's adminstrerende direktør Karsten Krüger.

Han var i øvrigt glad for at se, at repræsentanter for de to boligorganisationer fra de seneste fusioner, var mødt talstærkt op til repræsentantskabsmødet.

Jørgen Madsen, Hagested, Helge Jensen, Svinninge, og Kurt Nielsen, Dianalund, genvalgtes til bestyrelsen.