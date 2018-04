Benedikte Ask Skotte har oven på et sygdomsforløb valgt at trække sig som folketingskandidat for Venstre i Holbæk-kredsen. Pressefoto

V skal have ny folketingskandidat

Holbæk - 19. april 2018

Venstre i Holbæk-­kredsen skal have fundet en ny folketingskandidat, efter at Benedikte Ask Skotte har valgt at trække sig.

Hun blev kredsens kandidat i februar 2016, hvor hun afløste Jens Hald.

Benedikte Ask Skotte oplyser, at hun efter en lang snak med kredsbestyrelsens formandskab har besluttet at trække sig fra sit kandidatur efter en periode med sygdom. Det har været en svær beslutning, men det er den helt rigtige i situationen, mener hun.

- Jeg havde et kræftforløb, som jeg var igennem i efteråret. Det er jeg kommet igennem, og kræften er ikke vendt tilbage. Men man pusler altid med at komme på den anden side, og det er dét, jeg arbejder med nu. Med højest et års tid til et folketingsvalg skal Holbæk-kredsen have mulighed for at finde en ny kandidat, siger Benedikte Ask Skotte.

Hun bor i dag Valby, mens hun tidligere i 28 år boede i Buerup i Kalundborg Kommune. Hun flyttede fra Buerup for fem år siden, men har stadig huset, som udlejes. Hun har i det hele taget fortsat stor tilknytning til området, da hendes søn bor i Buerup og hendes mor i Høng.

Benedikte Ask Skotte var landsformand for Skole og Samfund 2008-2012.

Før Benedikte Ask Skotte blev kandidat i Holbæk-kredsen, var hun opstillet i Guldborgsund, hvor hun ikke opnåede valg i 2015.

»Venstres bestyrelser og byrådsgruppe vil gerne sige Benedikte mange tak for samarbejdet. Samtidig ønsker vi Benedikte alt det bedste fremover«, siger Steffen Kisselhegn, formand for kredsbestyrelsen i Holbæk Kommune, og Inge Neander, formand for Venstre i Holbæk Kommune, i en fælles udtalelse.