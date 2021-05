Holbæk Kommune bør overveje midlertidigt at hyre vagter til at skabe tryghed på situationen, mener Venstre. Foto: Victoria Magnussen

V foreslår tryghedsvagter på station

Holbæk - 04. maj 2021 kl. 05:56 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Med jævne mellemrum er Holbæk Station udgangspunkt for uro og kriminelle unoder blandt små grupper af unge i Holbæk.

Nu foreslår Venstre, at kommunen kigger på muligheden for at ansætte tryghedsvagter til at give ro på stationen.

Tryghedsvagterne er en mulighed, der åbnes for i det politiforlig, som et flertal i Folketinget indgik i december sidste år.

- Vi mener, at der skal kigges på en række forskellige ting for at sikre ro og orden på stationen. Her er tryghedsvagter et af de midler, vi kan bruge, forklarer Venstres gruppeformand, Camilla Hove Lund.

Tryghedsvagter Folketingets politiforlig fra december 2020 siger følgende om tryghedsvagter:

»Aftaleparterne er enige om, at der skal etableres en forsøgsordning, der løber i aftaleperioden, hvor kommunerne får bedre mulighed for at anvende vagter, vægtere og eventuelt ny teknologi, der kan supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden. Det er op til den enkelte kommune, om kommunen vil gøre brug af ordningen«.

»Aftaleparterne er enige om, at der skal etableres en forsøgsordning, der løber i aftaleperioden, hvor kommunerne får bedre mulighed for at anvende vagter, vægtere og eventuelt ny teknologi, der kan supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden. Det er op til den enkelte kommune, om kommunen vil gøre brug af ordningen«.

»Aftaleparterne vil blive præsenteret for en model for den nærmere udformning af forsøgsordningen i første halvdel af 2021". Hun har henvendt sig til borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) og foreslået, at borgmesteren indkalder alle gruppeformænd til møde om, hvordan man kan øge trygheden på stationen.

Brug for en bred vifte - Vi mener, at det er en bred vifte af tiltag, vi skal se på. Vi må tale med DSB om løsninger. Og kigger vi lidt længere frem, skal vi også se på hele indretningen af sta- tionsområdet. Det ligger lidt isoleret i dag, og det kan i sig selv give grobund for uro, forklarer Camilla Hove Lund og fortsætter:

- Lige nu arbejder vi jo med en ny bymidteplan, og her er det oplagt, at vi også skal skabe en bedre forbindelse mellem stationsområdet og resten af bymidten. Hvis stationsområdet bliver et sted, hvor flere har lyst til at være og komme forbi, vil det i sig selv virke forebyggende.

Her og nu vil Venstre gerne have politiet mere på banen:

- Alle skal kunne være trygge i Holbæk, også i aften- og nattetimerne. Her er synligt politi og hyppig patruljering noget, som straks kan øge trygheden, siger Venstres gruppeformand og borgmesterkandidat.

- Men spørgsmålet er så, om det er den bedste udnyttelse af ressourcerne, at politiet har mere eller mindre fast plads ved stationen. Her mener vi, at kommunen skal bruge muligheden for at hyre tryghedsvagter, som der blev åbnet for i politiforliget sidste år. Når det er ren forebyggelse, er det ikke rimeligt at sige, at det kun er politiets opgave, siger Camilla Hove Lund.

Her og nu Tryghedsvagter ser Camilla Hove Lund dog primært som en hurtig her-og-nu-løsning.

- Vi skal også kigge på årsagerne til uroen. Der er jo tydeligvis nogle unge, som ikke kan finde noget fornuftigt at tage sig til. Jeg synes, at kommunen allerede gør en stor indsats, men vi kommer ikke uden om, at der altså er nogle unge, som ikke er en del af de øvrige fællesskaber for unge. Det kalder på, at vi undersøger, om vi kan gør en ekstra indsats, siger Camilla Hove Lund.