Se billedserie Den ulovligt opførte teknikkabine på Isefjordsvej i Holbæk skal fjernes. Foto: Anders Ole Olsen

Uvist om teknikskabe er lovlige

Holbæk - 19. april 2018 kl. 09:36 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fibia ønsker at sætte cirka fire skabe op på fortovet på Isefjordsvej i Holbæk som erstatning for en ulovligt opført teknikkabine.

Men må Fibia det?

Dét spørgsmål har medlemmerne af Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalget stadig ikke fået svar på efter et ekstraordinært udvalgsmøde i mandags. Derfor valgte politikerne i udvalget at sende sagen tilbage, således at den kommer på dagsordenen igen på udvalgets næste ordinære møde. Det fortæller John Harpøth (DF), formand for klima- og miljøudvalget.

Fibias løsningsforslag kommer efter, at en samlet kommunalbestyrelse i februar sagde nej til et lokalplanforslag, som havde til formål at gøre teknikkabinen lovlig. Og det er på den baggrund, at Fibia ønsker at omlægge til en anden teknisk løsning med fire skabe, som er 125 centimeter høje, 80 centimeter brede og 30 centimeter dybe.

Store monster-skabe

- Vi valgte at sende sagen tilbage, fordi vi alle er lidt lorne ved, om man bare kan give Fibia lov til at sætte de skabe op på fortovet. Nogle siger, at Fibia godt kan sætte skabene op, fordi lokalplanen ikke gælder offentlige vejarealer, men det er vi ikke sikre på i udvalget, siger John Harpøth.

Meldingen om, at klima- og miljøudvalget har sendt sagen om skabene på Isefjordsvej til fornyet behandling, glæder Jacob Gregersen, som er talsmand for beboerne i området og nærmeste nabo til teknikkabinen.

- Jeg synes, det er dejligt, at klima- og miljøudvalget går så grundigt til værks og sikrer sig, at der er lovhjemmel til det arbejde, som administrationen udfører, siger Jacob Gregersen.