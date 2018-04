Uvist hvorfra Karius og Baktus skal bekæmpes

Når lille Sofie eller Sofus i dag skal have tjekket deres tænder, besøger de en af Holbæk Kommunes fire børne- og ungetandplejer i enten Holbæk, Jyderup eller Tølløse. Om det også bliver herfra, at Karius og Baktus i fremtiden skal bekæmpes, er endnu uvist.

For strukturen og organiseringen af kommunens børnetandpleje bliver formentlig ændret i nærmeste fremtid. Og onsdag blev udvalget for Børn og skole præsenteret for forskellige løsningsforslag.

- Det var en slags fordrøftelse, hvor udvalget havde mulighed for at sende nogle politiske signaler til administrationen om, hvilken vej, vi synes, man skal gå, når vi snakker ny struktur på det her område, fortæller Sine Agerholm (LL), som er formand for udvalget for Børn og skole, og fortsætter: