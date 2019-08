Se billedserie Politiet var talstærkt til stede ved Retten i Holbæk for at sikre ro og orden og forhindre flugt, da sagen begyndte torsdag. Men efter kort tid blev de fire tiltalte løsladt af anklagemyndigheden. Foto: Peter Andersen

Uvist hvad der nu sker i udsat Bandidos-retssag

Holbæk - 23. august 2019 kl. 12:57 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En yngre kvinde kunne ikke styre sin begejstring og løb euforisk rundt i retssalen, da det torsdag klokken 9.55 stod klart, at de fire mænd oppe på anklagebænken, mandsopdækket af både politifolk og betjente fra Kriminalforsorgen, nu var løsladt.

Imens lød der klapsalver og jubelråb fra venner og familie på tilhørerpladserne bagerst i lokalet.

- Sådan opfører man sig ikke i en retssal, lød det fra retsformand Peter Ahleson.

I det hele taget var der vendt op og ned på det normale i Retten i Holbæk torsdag, hvor retsformanden på grund af usikkerhed om pålideligheden af de teledata, dansk politi anvender som efterforsknings- og bevismateriale, besluttede at udsætte sagen mod de fire Bandidos-relaterede mænd, der er tiltalt for grov vold i forbindelse med konflikten mellem Bandidos og Vang-gruppen sidste efterår.

- Ingen af parterne her mener, at det er en god situation. Men der skal kunne fæstes 100 procent lid til de tekniske beviser, der lægges frem i retten. Derfor udsætter jeg sagen indtil videre og sender den tilbage til anklagemyndigheden til ny vurdering af beviserne, sagde retsformanden.

Forinden havde der udspillet sig den lidt aparte situation, at anklager Rune Rydik, Midt- og Vestsjællands Politi, havde erklæret, at anklagemyndigheden godt kunne gennemføre sagen uden at bruge teleoplysninger som bevismateriale.

Rigsadvokaten gav i søndags alle landets anklagere instruks om, at de foreløbigt indtil 18. oktober ikke må bruge teleoplysninger som bevismateriale i retssager.

Alle fire forsvarere lod imidlertid forstå, at der i politiets efterforskningsmateriale var teleoplysninger, eksempelvis hvilke mobilmaster, de tiltaltes telefoner har været koblet op på, som set med forsvarerbriller kunne være relevante at bruge som bevis.

Derfor havde anklageren forud for retsmødet rådført sig med Statsadvokaten, og her var vurderingen, at forsvarernes ønske om at have mulighed for at bruge teleoplysninger også skulle medføre begæring om at få sagen udsat. Ligesom hvis anklageren ville have ført tilsvarende beviser.

Således bad anklager Rune Rydik retsformanden om at udsætte sagen, og ingen af de fire forsvarere protesterede mod udsættelsen.

Tilsvarende var anklageren enig med forsvarerne i, at udsættelsen af sagen på ubestemt tid, skulle medføre øjeblikkelig løsladelse af alle fire tiltalte, som allerede har siddet varetægtsfængslet siden oktober og november sidste år.

Parterne var enige om, at hvis de fortsat skulle være bag tremmer indtil sagen genoptages, ville tiden i varetægt formentligt ikke stå i rimeligt forhold til deres eventuelle straf.

Efter retsmødet understregede anklageren over for dagbladet Nordvestnyt, at løsladelsen ikke ændrer på, at de fire mænd stadig er tiltalt for grov vold, og at anklagemyndigheden fortsat er af den opfattelse, at de kan dømmes i sagen.

- Det er en rigtig, rigtig ærgerlig situation. Men der må bare ikke være tvivl om kvaliteten af beviserne, siger Rune Rydik.

Han har ikke noget bud på, hvornår sagen eventuelt kan genoptages.

- Nu afventer vi en afklaring på hele situationen omkring brug af teleoplysninger, før vi kan afgøre, hvordan sagen kommer til at køre videre, siger Rune Rydik.

Ikke overraskende var de fire tiltalte ovenud tilfredse med den uventede løsladelse, og det gav de tydeligt udtryk for, da der blev krammet med de fremmødte.

Også forsvarsadvokaterne var tilfredse med løsladelserne, selv om sagen altså endnu ikke er afgjort.

- Det har været min klients højeste ønske at komme på fri fod, og lige nu betyder det mest. Men det er også godt, at de alle fire er blevet løsladt, så vi ikke kommer i en situation, hvor fortsat fængsling kan blive et pres, der måske kunne betyde, at vi ville give afkald på muligheden for at bruge teleoplysningerne som beviser, siger Michael Jørgensen, forsvarsadvokat for den ene af de to 27-årige tiltalte.

Også den 21-årige tiltaltes advokat, Anders Rohde, mener, at det var rigtigt at udsætte sagen.

- Vi kan ikke bare afskrive muligheden for at bruge blandt andet masteoplysninger om, hvor vores klienter har været som bevis i sagen. Derfor er det godt, at retten har udsat sagen og sendt den retur til anklagemyndigheden. Så kan den blive fuldt oplyst, inden sagen genoptages, siger advokat Anders Rohde.

Udsættelsen af sagen har selvsagt også konsekvenser for andre end de tiltalte.

Således skulle en række vidner, herunder blandt andre de tre unge mænd, der blev overfaldet med økser, hamre og bat ved et busstoppested i Havevang 7. oktober sidste år, i den kommende tid have afgivet forklaring i retten.

Men de må nu indstille sig på, at der går længere tid, inden de igen kan blive indkaldt, og før sagen kan blive afgjort.

Nordvestnyt ville gerne have haft en kommentar til udsættelsen fra Esben Roslev, der som bistandsadvokat varetager interesserne for de tre unge, der blev overfaldet ved busstoppestedet i Havevang.

Men Esben Roslev har ikke ønsket at kommentere sagen.

