Hvis der kan skaffes penge til det, skal det ene af de to planlagte spejlbassiner etableres i Brostræde - mellem Isefjords Allé og Havnevej. Foto: Thomas Olsen

Uvished om spejlbassiner

Holbæk - 14. oktober 2021 kl. 05:54 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Der er endnu ikke nogen afklaring af, om det i denne omgang vil lykkes at få finansieret de to planlagte spejlbassiner på havnefronten i Holbæk.

I maj besluttede Holbæk Kommunalbestyrelse, at spejlbassinerne ikke skulle gennemføres på nuværende tidspunkt på grund af en for høj pris. Det blev dog samtidig besluttet, at det skulle undersøges, om der kan skaffes finansiering til projektet via fonde.

Holbæk Kommune har nogle fundraisere, som arbejder med at skaffe støtte hos forskellige fonde. De har konkluderet, at der hos de store fonde ikke er nogle kategorier, der passer ind i dette tilfælde.

I stedet er der søgt to-tre lokale fonde, men der er endnu ikke kommet svar fortæller John Harpøth (DF), som er formand for klima- og miljøudvalget. Han havde for nylig et møde med repræsentanter for Beboergruppen Havnefronten for at orientere om, hvordan status er.

Tiden er knap Hvis det lykkes at finde pengene skal de to spejlbassiner etableres ved Brostræde (mellem Havnevej og Isefjords Allé) og ved Østre Havnevej (mellem Isefjords Allé og Krags Brygge). Kommunalbestyrelsen har tidligere budgetteret med en udgift på 2,8 millioner kroner, som skulle lånefinansieres via de udvidede muligheder i forbindelse med coronaen.

- Men hvis vi skal låne via den ordning, skal spaden være sat i jorden inden årsskiftet, så det er ved at knibe med tiden, siger John Harpøth.

Det viste sig ved en licitation for knap et år siden, at de to spejlbassiner ville koste 7,7 millioner kroner. Efter en forhandling kunne prises presses ned i fem millioner kroner, men så ville det ikke være i den ønskede kvalitet, og de årlige driftsudgifter ville stige.

- Hvis det bliver et nej fra de ansøgte fonde, har vi aftalt med beboergruppen, at vi må se, hvad vi kan gøre. Det bliver måske den nye kommunalbestyrelse, der skal tage stilling til projektet, siger John Harpøth.

