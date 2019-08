Indtil videre fortsætter Colas med at producere asfalt på det gamle fabriksanlæg i Undløse, og det er uafklaret, om virksomheden vil benytte sig af muligheden for at bygge nyt, som virksomheden ellers pressede på for at få lov til. Foto: Mie Neel

Uvished om ny asfaltfabrik

Holbæk - 18. august 2019 kl. 19:48 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et stort ønske for Colas Danmark at kunne få lov at erstatte det nedslidte fabriksanlæg på Overdrevsvej 4 i Undløse med et nyt og moderne anlæg til produktion af asfalt. Det stødte på vanskeligheder på grund af placeringen, men til slut gav Naturstyrelsen grønt lys til projektet.

Efter et langt tilløb blev en lokalplan vedtaget i juni 2016. I flere omgange har det lydt, at nu var Colas på vej med en byggeansøgning til Holbæk Kommune. Det er imidlertid aldrig blevet til noget, og spørgsmålet er, om asfaltvirksomheden stadig ønsker at gennemføre byggeriet. De aktuelle svar fra Colas giver ikke noget svar, men det synes langt fra givet, at projektet, der tidligere er oplyst til at ville koste cirka 30 millioner kroner, bliver realiseret.

Nordvestnyt har forsøgt at få en kommentar fra administrerende direktør i Colas Danmark A/S, Hans Oluf Krog. I stedet er kommunikationschef Lisbeth Volf vendt tilbage på avisens henvendelse om, hvordan det ser ud med udsigterne til, at det nye asfaltanlæg bliver bygget.

- Vi er stadig i planlægningsfasen. Vi kigger på forskellige muligheder, siger Lisbeth Volf.

Indtil videre fortsætter produktionen af asfalt altså på det gamle anlæg, der blev opført i 1965 og blev moderniseret i 1988.

- Der er ikke så stor efterspørgsel i øjeblikket på asfalt, fordi der ikke er så store asfaltarbejder i landet, forklarer kommunikationschefen.

Kan det betyde, at I ikke bygger det nye anlæg?

- Det kan jeg ikke svare på. Vi kigger på forskellige løsninger, siger Lisbeth Volf.

Efter flere udsættelser var medlingen i oktober 2018, at byggeansøgningen tidligst ville blive indsendt i slutningen af 2019. Og om det vil ske, er der altså endnu ikke noget svar på.

I Holbæk Kommune, der som udgangspunkt var positivt indstillet over for at udarbejde en lokalplan, blev der brugt en hel del tid på behandlingen af sagen.

- Det er jo altid ærgerligt, når man bruger ressourcer på noget, som ikke bliver til noget. Der var stor fokus på, at Colas gerne ville have en mere miljøvenlig fabrik og behandle naboerne ordentligt. Jeg ved godt, at der ikke er handlepligt på en lokalplan. Men jeg håber virkelig, de beslutter, at de gerne vil bygge den nye fabrik, siger John Harpøth (DF), formand for Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg.