Lørdag aften rykkede politiet ind i Apotekerhaven, hvor der i løbet af aftenen og natten samt noget af søndagen blev foretaget omfattende undersøgelser. Foto: Presse-fotos.dk

Utryghed blandt beboerne i Apotekerhaven

Holbæk - 08. februar 2021 kl. 11:56 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Der er meldinger om, at der har været og formentlig stadig er en trykket stemning og nogen utryghed blandt beboerne i de 100 startboliger i Apotekerhaven i Holbæk. De har været igennem en temmelig usædvanlig weekend, efter at de lørdag aften kunne se, at politiet rykkede talstærkt ind i området og begyndte en større undersøgelse, der fortsatte om natten. Også søndag blev der i et vist omfang fortsat foretaget undersøgelser i området.

Det forlyder, at tre lejligheder og et skur blev ransaget, ligesom to personer skal være blevet anholdt samt to biler beslaglagt. Boligerne drives af Lejerbo Holbæk, mens det er Holbæk Kommune, der har anvisningsretten til boligerne, som stod klar i maj sidste år.

- Politiaktionen blander vi os på ingen måde i. Vi kan kun vente på at høre fra politiet, som er en god og tæt samarbejdspartner, siger Lis Franciska Jensen, som er souschef hos Lejerbos regionskontor i Holbæk.

Åbent i beboerhuset Angående den utryghed, som aktionen med blandt andet svært bevæbnede politifolk måtte have skabt, har Lejerbo ikke et egentligt kriseberedskab.

Men der er planmæssigt åbent i beboerhuset klokken 10-12 i formiddag, hvor beboerne eventuelt kan komme og få en snak og måske få råd om, hvad de skal gøre, hvis de har brug for yderligere hjælp.

- Vi har lige afleveret en seddel i beboernes postkasser og har hængt sedler op, hvor vi minder om, at der er åbent i fælleshuset. Her er der som altid to kommunale fællesstøtter til stede. Hvis nogen har brug for akut hjælp, er der Holbæk Kommunes akuttelefon, eller de kan henvende sig til deres egen læge, siger Lis Franciska Jensen mandag formiddag.

Desuden er der Lejerbos servicefolk, der er synlige i området.

Beboerne i startboligerne i Apotekerhaven er en blandet gruppe. Der er både ressourcestærke personer, for eksempel unge der lige er flyttet hjemmefra, mens der også er personer, der kan have forskellige udfordringer. Holbæk Kommune anviser boligerne ud fra boligsociale behov, så der er ikke oprettet en venteliste.