Usikre finanser: LAG flytter fra stationen

Holbæk - 22. april 2020

I løbet af de sidste fem år har LAG Midt-Nordvestsjælland, som holder til på 1. salen i Jyderups gamle stationsbygning, støttet 100 lokale projekter. Men nu går programperioden på hæld, og på grund af usikkerhed om den fremadrettede finansiering fremtidssikrer LAG sig nu ved at flytte til mindre lokaler. Stadig centralt i Jyderup, oplyser den lokale aktionsgruppe (LAG) i en pressemeddelelse.

Gruppen flytter bogstaveligt talt kun et stenkast væk, da LAG er blevet tilbudt et par kontorer på den anden side af gaden. Nærmere bestemt i det gamle rådhus på Skarridsøgade 37. Her har Holbæk Kommune indrettet 2. salen, så den kan bruges af forskellige foreninger.

Centralt beliggende - Jyderup er centralt beliggende, når man som os skal dække fem kommuner over et stort geografisk område. Derfor er vi også taknemmelige for, at Holbæk Kommune har gjort det muligt for os at blive i Jyderup, når vi på grund af den forestående afslutning af EU's budgetperiode var nødt til at finde noget mindre, siger Alice Faber, der er kasserer i LAG Midt-Nordvestsjælland.

Fakta LAG Midt-Nord­vestsjælland er en forening, som bidrager til udviklingen af landdistrikterne i Lejre, Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg Kommuner.

Foreningen støtter kun projekter med et totalbudget på mere end 100.000 kr.

I 2020-puljen er der omkring fire mio. kr. til uddeling. Midlerne kommer fra den danske stat samt EU’s Landdistriktsfond.

Der bliver kun én ansøgningsrunde i 2020, og ansøgningsfristen er torsdag 30. april 2020 kl. 23.59.

Med dette hentyder hun til det faktum, at LAG Midt-Nordvestsjælland fortrinsvis får sine midler fra EU, og at forhandlingerne om EU's budget er stærkt forsinkede blandt andet på grund af Brexit. De økonomiske rammer for 2021 er derfor usikre - både administrativt og støttemæssigt - og derfor har det været vigtigt at finde en anden lokaleløsning samtidigt med, at behovet for større mødefaciliteter er aftagende, lyder det i pressemeddelelsen.

Ud i virkeligheden - Noget af det særlige ved LAG-ånden er, at vi helst vil ud at se tingene, der hvor de sker frem for at sidde på et officielt udseende kontor, hvor folk skal komme til os. Lige nu er vi selvfølgelig i en særlig situation på grund af Covid-19, men vi håber da snart, at vores koordinatorer igen kan komme ud på landevejene og møde de mange ildsjæle, der brænder for at skabe liv og vækst herude i vores fantastiske område, slutter Alice Faber.