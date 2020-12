Usikkerhed efter bøderegn: Kulturhus ændrer julefrokostplaner

- Vi har været af den opfattelse, at vi gerne måtte servere julefrokost-platte for siddende gæster efter reglerne for cafédrift med afstand mellem bordene, og hvor gæsterne har købt billet individuelt. Men efter det, der skete i Store Merløse, er vi blevet i tvivl, og det er nogle ret indviklede regler. Vi vil ikke udsætte hverken vores gæster eller os selv for at få bøder, så nu holder vi os på den sikre side ved at aflyse spisningen i huset. I stedet får folk bragt maden hjem, hvor de kan spise den, siger Anita Nielsen, formand for Huset på Næsset.