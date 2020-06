Se billedserie Politiet var mandag til stede i Ladegårdsparken i Holbæk efter flere anmeldelser om slagsmål.

Uro i boligkvarter: Fire anholdt

Holbæk - 23. juni 2020 kl. 12:45 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For anden dag i træk måtte Midt- og Vestsjællands Politi mandag sætte kursen mod Ladegårdsparken i Holbæk. Det skete efter, politiet havde modtaget flere henvendelser om uro i området.

Læs også: Politi massivt til stede efter flere anmeldelser om slagsmål

Den første anmeldelse kom klokken 16.36. Her forlød det, at 20-25 personer samlet i boligområdet, og der var optræk til slagsmål. Flere patruljer kørte derfor til området, hvor de tog kontakt til personerne i forsamlingen, fortæller Martin Bjerregaard, som er kommunikationsmedarbejder

hos Midt- og Vestsjællands Politi.

- Vi får udpeget, hvem der er de større uro-stiftere i flokken, og der er et par stykker, der i den forbindelse får et direkte påbud om, at de skal forlade stedet, siger Martin Bjerregaard og fortsætter:

- Mellem klokken 17.30 og 18 kan vi så konstatere, at der i hvert fald er to af dem, der fik et påbud, der render rundt i området. Så de bliver anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. En af de anholdte nægter desuden at oplyse sit navn og lignende til politiet, fortæller Martin Bjerregaard, som oplyser, at i alt tre personer i denne periode blev anholdt for ikke at overholde påbuddet.

Efter anholdelserne var der ro i området, og ved 19-tiden forlod politiet derfor området. Der gik dog ikke længe, før de måtte tilbage igen.

Klokken 20.15 fik politiet nemlig en ny melding om, at der nu er forsamlet 10-15 personer, og der igen er optræk til uro og slagsmål.

Da politiet kom frem, kunne de konstatere, at en af de personer, der i første bølge fik et påbud om at forlade området, var tilbage igen. Og vedkommende blev derfor anholdt.

Efter klokken 22 var der roligt omkring boligkvarteret igen.

En meget lokal strid?

Politiet er ifølge Martin Bjerregaard sammen med boligselskabet og kommunen i gang med at finde årsagen til de sidste dages problemer i Ladegårdsparken.

- Det foreløbige resultat er, at vi tror, det er en lokal/intern strid mellem ganske få personer, der bor i området, siger Martin Bjerregaard, som oplyser, at politiet arbejder videre med at indsamle informationer, så årsagen til stridens kerne kan findes, og de rette myndigheder kan gribe ind.

Der har i den senere tid være flere episoder i Ladegårdsparken og også i Vang-kvarteret, hvor politiet har fået anmeldelser om uro og optræk til slagsmål.

