Se billedserie Ingibjörg Olafsdottir (th) og Birgit Edvars med to af modellerne i deres nye fælles designserie. Den kan fra den 22. februar opleves i Tuse Næs Kunsthåndværk. Foto Jette Bundgaard.

Unikt tøjdesign på Næsset

Holbæk - 20. februar 2020 kl. 07:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en fælles interesse for tøjdesign og kunst, som har ført to lokale kunstnere, Ingibjörg Olafsdottir og Birgit Edvars, sammen i et nyt kunstprojekt. Resultatet, en række designmodeller i eksklusive materialer, præsenteres nu i en ny udstilling i Tuse Næs Kunsthåndværk.

Kjolerne er designet i fællesskab af Ingibjörg Olafsdottir og Birgit Edvas og fremstillet i silke og andre eksklusive materialer - heriblandt nogle Birgit Edvars har malet i akvarel. Stofferne med de unikke mønstre er specialfremstillet i Italien af et firma, der leverer tekstiler til nogle af de store modehus.

Temaet for de fremstillede modeller er i følge de to kvinder »døgnets stemningsbilleder for den moderne kvinde på den internationale scene.« Det vil i forbindelse med udstillingen være muligt at bestille de udstillede modeller syet efter mål.

Ingibjörg Olafsdottir har mange års erfaring med design og skrædderi og har sit eget værksted i Studiestræde i Holbæk. Her udfolder hun sin kreativitet i individuelle designløsninger til diverse formål. I 2013 kunne man opleve hende i en udstilling i Huset i Asnæs sammen med sønnen, den verdensberømte kunstner Olafur Eliasson.

Birgit Edvars har en bred erfaring indenfor design, kunst og arkitektur. Hun er, udover sit arbejde i tegnestuen Edvars & Edvars i Holbæk, engageret i udviklingen af Tuse Næs, blandt andet planerne om at skabe et oplevelsescenter og galleri på Hørbygaard. Imellem de mange forskellige projekter finder hun ro foran staffeliet, hvor hendes akvareller får det, hun kalder et »eksplosivt minimalistisk udtryk«.

Lørdag den 22. februar er der fernisering på den nye udstilling i Tuse Næs Kunsthåndværk, Uglerupvej 31 i tidsrummet mellem klokken 14 og 16.

Udstillingen vil derefter kunne opleves frem til og med den 3. april.