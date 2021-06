Se billedserie Amanda Kringelhede med blomsterne er omgivet af (fra venstre) Gitte Damm, FOA, centerleder på Stenhusbakken, Mette Engberg Munch, og borgmester Christina Krzyrosiak Hansen. Foto: Kaj Ove Jensen

Ungt velfærdstalent er hædret

Holbæk - 17. juni 2021 kl. 15:04 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Amanda Kringelhede, Holbæk, blev torsdag hædret i forbindelse med Velfærdens Talent 100. Hun arbejder som social- og sundhedshjælper på Stenhusbakken på Stenhusvej i Holbæk. Hun er ansat på det afsnit, der har midlertidige pladser.

Det er FOA Ungdom og PenSam, der står bag kåringen med navnet Velfærdens Talent 100. Det er 100 unge talenter (under 36 år), der arbejder på forskellige velfærdsområder i Danmark. Her gør de hver dag en forskel for andre mennesker, og den indsats anerkendes med kåringen.

Efter en periode, hvor der har været mulighed for at nominere personer, er de 100 vindere blevet udvalgt, og de blev alle overrasket med prisen i torsdag.

Centerleder på Stenhusbakken, Mette Engberg Munch, havde nomineret Amanda Kringelhede til prisen.

- Det er så meget fortjent, sagde Mette Engberg Munch i sin velkomst ved arrangementet.

Også menneskeligt talent Her var der tale af Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S).

- Du slår mig ikke som typen, der bruger de store armbevægelser om dig selv, men den her titel er virkelig noget, du kan blære dig med. Tusind tak for, at du knokler så meget, som du gør, sagde borgmesteren blandt andet.

Hun opfordrede Amanda Kringelhede til at huske at nyde det.

- Når du er et velfærdstalent, er du også et menneskeligt talent. Når vi anerkender hinanden, er vi med til at sprede glæde i hverdagen, sagde borgmesteren.

Hun læste noget af teksten op fra centerlederens indstilling af Amanda Kringelhede. Her stod blandt andet, at hun altid møder på arbejde med et smil, trods det at hverdagen på et afsnit med midlertidige pladser er uforudsigelig. »Hun har en løsningsorienteret tilgang til dagens opgaver og en holdning til, at det hele nok skal gå, blot vi hjælper hinanden«, hed det i indstillingen.

- Det sværeste job Gitte Damm, afdelingsnæstformand i FOA, sagde i sin tale, at man i afdelingen er stolte af at have et velfærdstalent i Holbæk Kommune.

- Det er første gang, jeg er med til at sige tillykke til et velfærdstalent. I er med til at sikre, at Danmark kan komme sikkert gennem coronakrisen. I er med til at give kærlighed, pleje, støtte og trøst. I mine øjne er det det sværeste job, man overhovedet kan tænke sig, sagde Gitte Damm. Du er forhåbentlig med til at sikre, at flere ønsker at uddanne sig inden for sundheds- og ældreområdet. I FOA håber vi, at politikerne vil give jer gode vilkår og gode arbejdspladser, sagde Gitte Damm.

Et formål med arbejdet Amanda Kringelhede har arbejdet på Stenhusbakken i cirka fem år. Før da var hun i to år fuldtidsvikar i tiden efter uddannelsen som social- og sundhedshjælper.

- Jeg føler mig anerkendt, når andre også lægger mærke til dét, man laver. Det giver et formål med arbejdet, og det gør det nemmere at komme af sted og giver en god følelse, når man går hjem, sagde Amanda Kringelhede efter hyldesten.

I det afsnit, hvor hun arbejder, er der 25 midlertidige pladser. Det betyder, at borgerne er der cirka tre uger ad gangen.

- Der er et bredt spektrum af borgere og arbejdsopgaver. Jeg ser på hele personen, og borteren er min vigtigste samarbejdspartner, sagde Amanda Kringelhede.

På Stenhusbakken er der nu desuden 34 plejecenterboliger, hvor hun også hjælper til indimellem.