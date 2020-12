- Meget er koncentreret om Holbæk by, fordi der er mange unge. Men der er også store udfordringer i en række lokalområder, siger Rasmus Brandstrup Larsen (V). Her er det Filmtorvet i Holbæk by.

Unges unoder skaber splittelse

Ni medarbejdertimer pr. dag er nok til UngHolbæks gadeplan-arbejde, mener et flertal i Holbæk Kommunes beskæftigelsesudvalg.

Et mindretal mener, at det er for lidt til at gøre en væsentlig forskel for de unge, som ikke holder sig inden for lovens rammer.