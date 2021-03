548 unge har søgt ind på Stenhus Gymnasium i år, hvilket er 20 for meget i forhold til det kapacitetsloft, regionsrådet har indført. Det betyder ikke nødvendigvis, at eleverne ender i Odsherred, som ellers var hensigten. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Unge vælger Stenhus trods kapacitetsloft

Holbæk - 22. marts 2021 kl. 13:38 Af Christina Quist og Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Regionsrådet i Region Sjælland vedtog i januar et loft over elevoptaget på Stenhus Gymnasium i Holbæk i det kommende skoleår. Det vil de unge tilsyneladende blæse på, for mange har stadig gymnasiet i Holbæk øverst på ønskelisten.

1. marts var sidste frist for landets unge for at søge ind på den ungdomsuddannelse, de ønsker at begynde på efter sommerferien. 548 har i år søgt ind på Stenhus Gymnasium. Det er ikke bare 48 flere end sidste år. Det er også 20 mere, end gymnasiet må optage på stx i skoleåret 2021/2022.

- Jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at så mange gerne vil dét, vi har at byde på. Men vi har i princippet 20 for meget. Nu er der ingen, der ved, hvor det ender henne, men vi må kigge på, hvem der bor længst væk, og hvad de har som andet ønske. Jeg tror, der er nogle kostelever, vi ikke tager ind. Det må vi se på, siger Per Farbøl, rektor på Stenhus Gymnasium.

På Odsherreds Gymnasium er rektors umiddelbare analyse, at klasseloftet ikke har haft indflydelse på unges valg i år.

- Der er ikke noget, der tyder på, det har haft betydning, konstaterer Niels-Peter Babalola Andersson, der trods alt kan notere sig en lille stigning.

Lille stigning på OG

Stx på Odsherreds Gymnasium har i år haft 69 ansøgere, mens 30 har søgt ind på hf. Det er en lille stigning i forhold til 2020, hvor 63 søgte stx, og 21 søgte hf.

Regionsrådet vedtog klasseloftet på Stenhus Gymnasium for at sikre uddannelsesmiljøet på Odsherreds Gymnasium, hvor man de seneste år har oplevet, at elevsøgningen og elevoptaget er faldet hurtigt.

Og ved at skære i kapaciteten på Stenhus Gymnasium forventer Region Sjælland, at unge fra Odsherred ikke vil kunne komme ind på Holbæk-gymnasiet, og at de vil kunne optages på Odsherreds Gymnasium.

Her er det dog ikke sikkert, at de ender. For hvis en ansøger eksempelvis har Slotshaven Gymnasium i Holbæk som sin anden prioritet, vil den unge kunne starte der.

- Man kan jo ikke styre dem hen på et bestemt gymnasium, for så skal man ophæve det frie valg. Og det, tror jeg ikke, er en god ide, konstaterer Per Farbøl.