Se billedserie Frederikke Hansen (tv) og Sonja Ulstrup Kunosson har fået til opgave at hyre opvarmningskunstnere til koncerterne på Filmtorvet. Musikansvarlig i Sidesporet, Niels Bo Sohl Chrisensen, fortæller, at Sidesporets Musikklub gerne vil give de unge upcomning kunstnere en chance - ikke bare til sommerkoncerterne men også på den længere bane. Foto Jette Bundgaard.

Unge upcoming kunstnere varmer op

Holbæk - 28. juni 2021 kl. 06:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Alle sommerkoncerterne på Filmtorvet indledes med opvarmning klokken 18. Sidesporet har i den forbindelse prioriteret upcoming navne og får hjælp til bookingen af to unge kulturiværksættere.

Sonja Ulstrup Kunosson og Frederikke Hansen er i fuld gang med et pilotprojekt, som efter planen skulle ende med et nyt grundkursus-tilbud for unge. De to unge kvinder er involveret i flere lokale kulturprojekter og er nu også knyttet til Sidesporets Musikklub i forbindelse med sommerens koncerter på Filmtorvet. Her har de fået ansvar for at booke opvarmningen til fire af i alt fem koncerter.

Musikansvarlig i Sidesporet, Niels Bo Sohl Christensen, fortæller om bagrunden for samarbejdet:

- Her under genåbningen er der sket en speciel udvikling. Publikum hungrer jo efter at komme ud og høre livemusik, men det eneste, de tilsyneladende har lyst til at høre, er alle de store kendte navne. Vi hører fra de bookingbureauer, vi samarbejder med, at det er problematisk, at nye upcoming bands ikke får en chance. Dem vil vi gerne prioritere og give opmærksomhed - både nu som opvarming til sommerkoncerterne - og senere med en upcoming scene, hvor vi vil samarbejde med alle, der har lyst at være med, siger han. Han tilføjer, at Sidesporets Musikklub har fået 60.000 kroner af Tuborgfondet til formålet, og at det også er planen at søge andre fonde. - De unge, nye kunstnere og bands er jo fremtiden, og coming up scenen er et »ben«, vi bestemt har manglet, siger han.

Sonja og Frederikke har booket i alt fem kunstnere, som skal være opvarmning til koncerterne på Filmtorvet. De har i hvert enkelt tilfælde sørget for at finde artister og bands, som matcher aftenens hovednavn. I det sidste tilfælde - koncerten den 12. august med Queen Machine - er det Sidesporets 'husorkester' The Formænd', som varmer op.

Den 22. juli, hvor det er Tim Christensen der er hovednavnet, har Sonja og Frederikke valgt en kvindelig artist - Julie Ellinor - som opvarmning.

- Hun har en rock'et, rå lyd og en ærlighed, som passer godt til Tim Christensen, siger Sonja. - Ja, man kan måske ligefrem sige, at hun er Tim Christensen som pige, supplerer Frederikke.

Opvarmingen til koncerten med Mads Langer den 5. august er Andreas Kruse. - Han er lidt en stille, charmerende dreng i klassen-type og har et 'vibe', der giver publikum mulighed for at lægge deres egne følelser ind, når de lytter til ham, forklarer Frederikke. - Samtidig er han den der popdreng med den lyse tenorstemme, som passer utrolig godt til Mads Langer, siger Sonja. Hun tilføjer, at en del nok vil kende Andreas Kruse fra X Factor, hvor han var en del af bandet Place on Earth. - I dag vil han være sig selv og har rykket sig meget siden, forklarer hun.

- Sovereign er den nye danske rockkomet, som samtidig gradbøjer rockudtrykket, siger Frederikke begejstret om opvarmningens-kunstneren til koncerten med Car Park North den 13. august. - Der er gang i den men også plads til at fejle og følelsesladede tekster om ungdommens håb og længsler, uddyber Sonja, der også synes, at denne aftens opvarmer matcher hovednavn perfekt.

Koncerten med TV2 den 14. august har to unge kvindelige solister som opvarmning. De første - Pil - er den ene af de to kunstnere, som i foråret vandt DR's Karrierekanonen. - Det plejer jo at være et sikkert tegn på, at man er på vej op - tænk bare på navne som Minds of 99 og Nephew, påpeger Sonja. - Ja hun er en varm kartoffel og helt sin egen, måske en ny Jade, siger Frederikke, der karakteriserer Pils musik som hørende til genren »lækker bedroom pop«. Pil er i øvrigt aktuel med en ny single - »Omvendt« - sammen med Andreas Odbjerg.

Aftenens anden opvarmnings-navn - Pauline - debuterede i april måned med singlen »Ny Og Næ«, der siden er blevet en af P3s Uundgåelige. - Hun har bare en lækkere, lys stemme og er endnu en stærk 'tøs' i klubben, som vil kunne vælte det hele, siger Frederikke, der ser singlen som det første udspil til et kommende debutalbum.

Niels Bo Sohl Christensen fortæller, at der på nuværende tidspunkt er solgt omkring halvdelen af billetterne til de fem sommerkoncerter. Han vil gerne minde om, at billetterne er nummererede. Til gengæld er kravet om, at der skulle laves to sektioner af hver 500 publikummer bortfaldet. - Det giver en bedre koncertoplevelse at vi ikke skal adskille publikum, men vi holder fast i et max på 1000 mennesker af hensyn til pladsen og adgangsforholdene, forklarer han.

Der er mere info på www.sidesporet.dk.