Se billedserie De 58 unge deltagere i Rum!Klang-sommercampen er delt ind i syv hold med hver deres musiklærer tilknyttet. I forgrunden 17-årige Karl Brandt fra Haslev. Foto: Peter Andersen

Unge talenter komponerer fra grunden

Holbæk - 07. august 2019 kl. 10:54 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sejergaardsskolen midt i Tølløse er kendt for at vægte musik meget højt, og selv om der stadig er sommerferie genlyder gange og lokaler af musik i disse dage.

Det er dog ikke skolens elever, der spiller på livet løs, men derimod 58 børn og unge i alderen cirka 12 til 20 år som kommer fra alle dele af Region Sjælland. De har siden i søndags været samlet på Sejergaardsskolen til sommercampen Rum!Klang, hvor musik­skoleelever i løbet af fire dage mødes for i fællesskab at komponere helt ny musik.

Det er sjette gang, at Rum!Klang finder sted, og sommerskolen afsluttes i dag, onsdag, klokken 19 med en stor koncert, hvor eleverne præsenterer resultatet af de fire dages intense arbejde. Koncerten er åben for alle.

Fælles for de 58 unge er, at de i forvejen har talent for at spille musik, men på vidt forskellige instrumenter. På Rum!Klang er det meningen, at de skal finde sammen om at kombinere deres forskellige talenter og på den måde skabe ny musik, og samtidig bliver de enkelte deltagere også udfordret til at prøve nye sider af sig selv.

Nogle enkelte af deltagerne har prøvet kræfter med at komponere selv, men for de fleste er det ubetrådt land.

- De kommer her for at få åbne op for den skabende dimension af musikken. Her mødes de med andre og finder ud af, hvad de kan, og sammen får de skabt noget nyt. Til at begynde med ved det ikke, at de kan skrive musik, men det finder de ud af her, forklarer Thomas Hedegaard, der til daglig er musikskolelærer i Faxe Kommune og koordinator af Rum!Klang sommercampen.

Blandt deltagerne i år er 17-årige Karl Brandt fra Haslev, som er med for fjerde gang, så han er lidt af en veteran. Hans første deltagelse i sommerskolen ændrede hans forhold til at spille musik.

- På det tidspunkt vidste jeg ikke helt, hvor meget jeg egentligt ville spille musik, men mine forældre halvvejs tvang mig til at tage med her. Og det betød, at min interesse for at spille fik et stort skift. Jeg fandt ud af, hvor fedt det er at spille, fortæller Karl Brandt, der også selv komponerer musik.

Silje Schmidt Holmbjerg, 13, fra Lejre er med for anden gang. Hun har forud for sommercampen skrevet en sang, som hendes gruppe blandt andet arbejder med i Tølløse.

- Man lærer rigtig meget af at være med her. Det er med til at udvikle én på forskellige måder, siger hun.

Ifølge musiklærer Gertie Johnsson fra Roskilde Musiske Skole vokser deltagerne med det ansvar, de får tildelt.

- De får en støttende hånd i ryggen, men de tager selv ansvaret for at få skabt noget på sig, fordi de føler, at det er deres eget, forklarer Gertie Johnsson.

Hun tilføjer, at man i løbet af sommercampen, hvor eleverne bor på Sejergaardsskolen, kan høre dem synge og spille på værelserne til langt ud på natten, fordi de bare ikke kan lade være,