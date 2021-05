Se billedserie Det unge hold på Teatret Fair Play i Holbæk. Fra venstre er det skuespillerne Anne Conrad-Petersen, Siw Ulrikke Maibom, Tue Lodberg Nyland, Marie Kim Skovgaard Larsen samt instruktør Asta Herta. Derudover er scenograf Frederikke Krogh, lyddesigner Lasse Louis Helius Franch og forestillingsleder Barbara Rousset tilknyttet forestillingen. Foto: Per Christensen

Unge skaber teater for unge og alle andre

Holbæk - 30. maj 2021 kl. 18:36 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Teatret Fair Play summer af liv og aktivitet i øjeblikket, men for en gangs skyld er det ikke teatrets egne folk eller Holbæk Drama College, der er i gang.

Det er i stedet en flok unge mennesker, som har fået lov til at bruge Fair Plays rammer til at skabe deres eget teaterstykke.

Skabt af unge til unge, men også til alle andre.

Teaterstykket hedder »Enheden« og foregår et stykke ude i fremtiden.

Her behøver unge ikke at bekymre sig om, hvad de skal uddannes til, for det beslutter algoritmer for dem.

Men da den unge kvinde Ragnhild får overrakt sin uddannelsesplan, føler hun, at noget er forkert, og begynder at stille rebelske spørgsmål om samfundets opbygning.

Teaterstykket er kommet i stand i forbindelse med et projekt, som Fair Play fik ideen til, og som Statens Kunstfond har støttet med 200.000 kroner.

Her fik unge i alderen 17 til 27 år mulighed for at aflevere et manuskript eller en ide til et teaterstykke for unge.

Det endte med, at det blev Siw Ulrikke Maibom og Anne Conrad-Petersen, som fik muligheden for at realisere deres teaterstykke.

Siden er der blevet koblet en håndfuld andre unge til projektet.

Samarbejdet om manus Blandt andet Asta Herta, som er udpeget til instruktør. Men hun har også været med til at udarbejde manuskriptet.

Det var ellers oprindelig meningen, at det var Anne Conrad-Petersen, som skulle stå for den del, men de to blev enige om at samarbejde.

Forestillingen skulle oprindelig have haft premiere sidste år, men kulturlivets nedlukning på grund af corona-virussen gjorde, at det hele måtte rykkes med over et år.

- Det positive var, at Anne og jeg fik bedre tid til at arbejde med manuskriptet, og det har blandt andet givet os mulighed for at bygge hele det samfund op, som stykket foregår i, fortæller Asta Herta.

Det er første gang, at hun er instruktør på en forestilling, som bliver vist på et decideret teater.

Ellers har hun lavet teater, som er »poppet op« rundt omkring i det offentlige rum.

Men hendes tilgang og fremgangsmåde har altid været den samme.

- Jeg går ind for, at vi skaber tingene sammen. Jeg er derfor ikke kommet med en forudfattet mening om stykket, fordi det er vigtigt, at alle bidrager. På den måde kan vi være med til at løfte hinanden og gøre stykket bedre. Men selvfølgelig kan vi ikke blive ved med diskutere hver eneste scene. På et tidspunkt skal der tages en beslutning, og det er så mig, der gør det, fortæller Asta Herta.

Hun er rigtig glad for, at hun og resten af holdet har fået lov til at bruge Teatret Fair Play som base.

- Det er et super sted og føles nærmest som et hjem. Der er fuld opbakning fra de ansatte, og der er ro og opmærksomhed i huset. Og så kommer HDC-eleverne stadigvæk. Det er virkelig fantastisk, fortæller hun.

Glæder sig til publikum Siw Ulrikke Maibom er som nævnt en af ophavskvinderne til stykket, som hun selv spiller med i.

Hun glæder sig til sammen med de andre til at præsentere stykket for et publikum.

- Det er en utrolig lærerig proces, som vi er igennem, hvor alle er nysgerrige på hinandens processer, og det bliver virkelig spændende at se, hvordan publikum reagerer, fortæller hun.

Der er premiere på »Enheden« den 3. juni på Teatret Fair Play.

Den vises dernæst den 4., 5. og 6. juni.

Billetter kan købes via teatrets hjemmeside.

»Enheden« har ikke kunnet nå at komme med på årets Aprilfestival, men de unge håber på, at de på et senere tidspunkt kan turnere rundt med »Enheden«.

- Og det vil da være fantastisk, hvis vi også kan vise det for andre end unge. For stykket er bestemt ikke kun for teenagere, fortæller Asta Herta.