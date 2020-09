Se billedserie Miljøbevidste højskoleelever havde meldt sig til affaldsindsamling og blev overrasket over mængden, når der nu tales så meget om klima og miljø. Især overraskede mængden af cigaretskodder. Skod vanen med at droppe skodder i naturen, er deres opfordring. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Unge samler affald og overraskes

Holbæk - 13. september 2020 kl. 15:25 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Erfarne skraldsamlere ved, hvor de skal kigge og bliver ikke længere overrasket over, hvad der smides i naturen. Men 12 unge var nybegyndere og blev forarget og overrasket over, hvor meget og især mange skodder bilister smider ud af vinduet. Det må være forklaringen på, at skodderne flyder, lige hvor asfalt bliver til grøftekant, var deres konklusion.

Henkastet og »glemt« skrald blev fyldt i sorte sække, da cirka 30 børn og voksne fra Jyderup og elever fra Jyderup Højskole søndag var på tre timers skraldejagt i byen og langs indfaldsveje. Tængerne havde nok at gribe i, selv om meget skjulte sig i den høje vegetation.

For årets affaldsindsamling var rykket fra april til september på grund af coronavirus.

- De fylder ikke meget, men det er dem, vi finder flest af. Men her er også meget plastic, sølvpapir, staniolbakker til mad og syv coctailpølsepakker, bemærkede Axel Egholm Nissen på sin tur ad Bjergsted Byvej lige uden for Jyderup.

Slikpapir, slikposer med og uden fyld, cigaretpakker, flasker og dåser blev igen og igen fisket op og smidt i poserne. På ramperne ved Skovvejen blev der fundet et sæt nummerpladser, som skal afleveres til poltiiet.

- Det undrer mig, der er så meget, når vi i dag ser ned på skrald i naturen, lød det fra Louise Kjærsgaard Jørgensen.

Hun opfordrer til, at rygere skodder vanen med at droppe skodderne, hvor de kører, går eller står.

Bag indsamlingen stod Ældre Sagen Tornved-Svinninge og Danmarks Naturfredningsforening, som tyvstartede den landsdækkende indsamling 19. september på World Clearup Day.

- Alle er gået grundigt til værks. Det er fedt, at de unge gider være med. I løbet af ugen har over 100 børn fra institutioner også samlet skrald og været med til at rydde op i byen, forklarer Ruth Hansen, Ældre Sagen.

Og det kniber med at rydde op efter sig, konstaterede Solveig Nielsen fra Ældre Sagen. Hun havde fisket masser af papir og rester fra junkfood ud under bænkene på Biblitekstorvet.

De sorte sækker er udleveret af kommune og blev løbende samlet op og sat ved biblioteket, hvor kommunen fjerner dem mandag.

Ruth Hansen gætter på cirka 500 kilo affald, og det er mindre end sidste år. Men der var også lidt færre affaldssamlere.

- Der er efterhånden også mange, der privat går ture og samler affald. Nogle gør det hver dag, andre en gang imellem tilføjer hun.

Affaldet er usorteret og bliver kørt til forbrænding. - Vi har ikke mulighed for at have flere poser til at sortere affaldet, som ville være det ideelle, siger Ruth Hansen.

Efter indsamlingen var der juice og sandwich - i plasticindpakning på grund af coronavirus - til alle.