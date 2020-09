Unge ønsker sig et hus på havnen

Se billedserie Sille Rasmussen, Jakob Villadsen, der er projektmedarbejder i UngHolbæk, og Victor Petersen arbejder sammen for at etableret et ungdomshus på Filmtorvet i Holbæk. Foto: Mie Neel

Holbæk - 09. september 2020

Filmtorvet i Holbæk har de senere år været et yndet tilflugtssted for mange unge. Derfor er det oplagt at placere et nyt ungdomshus på stedet.

Det mener blandt andre Holbæk Ungdomsråd, der for alvor har kastet sig ind i kampen for at få lokaler i Holbæk, hvor unge kan samles.

I byen er der i dag en ungdomsklub i Vestergade. Men her bliver de unge »afvist i døren«, når de fylder 18 år. Og det giver nogle udfordringer, forklarer Sille Rasmussen, som er formand for Holbæk Ungdomsråd, der er forankret i UngHolbæk.

- Dem, der er over 18, har ingen steder at gå hen, når de ikke længere må komme i klubberne. Så de begynder i stedet at hænge ud på McDonalds, biblioteket og andre steder, hvorfra de så bliver smidt ud. Derfor har der længe været et stort ønske blandt de unge om at få et hus. Og det seneste år er det ønske blevet bekræftet både i rapporten »Rum til unge«, som blandt andre Jakob Villadsen, der er projektmedarbejder i UngHolbæk, har lavet og ved en workshop, siger Sille Rasmussen, som oplyser, at målgruppen for huset hedder 14 til 25 år.

Har søgt fondsmidler Ungdomsrådet har ikke tænkt sig at læne sig tilbage og vente på, at andre giver dem et hus.

I stedet er der netop blevet sendt en ansøgning til Underværker, som er en Realdania-kampagne, der hjælper ildsjæle med at gøre byggeprojektdrømme til virkelighed. Her har ungdomsrådet søgt om en økonomisk håndsrækning på 800.000 kroner til projektet, som rådet har regnet sig frem til vil koste omkring en million kroner.

I ansøgningen til Underværker står der blandt andet, at Filmtorvet er et sted, som de unge bruger, og at det derfor giver mening at lave et ungdomshus dér. Idéen er, at det nye ungdomshus og -miljø udover at være et sted, hvor de unge kan føle sig hjemme, også skal være med til at løse de problemer, der har været på Filmtorvet med støj, tryghed og oprydning.

Af afsøgningen fremgår det også, at selve huset skal laves af seks containerne med forskellige funktioner.

- Det, vi har hørt de unge sige, er, at de ønsker sig rum til madlavning, musik og hygge. Så huset skal indrettes med køkken, musiklokale og en masse møbler, forklarer Sille Rasmussen, som har bemærket, at Sparekassen Sjælland-Fyn i øjeblikket arbejder på at lave et andet slags ungdomshus på Ahlgade i Holbæk, hvor målgruppen er studerende i alderen 16 til 25 år.

- Jeg synes, målgrupperne i de to huse er forskellige. For deres uddannelseshus er ekskluderende, synes jeg, og jeg kan forestille mig, at man kun fanger de ressourcestærke. Vores hus lægger op til at skulle være et inkluderende fællesskab for alle, siger Sille Rasmussen.

Har fået 200 likes Ungdomsrådet har været i dialog med forskellige mulige samarbejdspartnere vedrørende projektet.

Udover UngHolbæk drejer det sig blandt andet om Sidesporet og byens unge skatere, som støtter projektet.

- Jeg oplever, at der er mange unge, der bare hænger ud på gaden. Og det kunne være fedt, hvis man kunne lave noget kreativt og produktivt på Filmtorvet. Samtidig vil vi gerne have nogle nye og bedre skater-faciliteter, så det er også en del af idéen. Hvis mange unge er samlet, kan det være, der er flere, der får lyst til at skate, fortæller 20-årige Victor Petersen, der er skater, og som blandt andet har været med til at lave beskrivelser af de skater-faciliteter, man ønsker sig på Filmtorvet i forbindelse med ungdomshuset.

Drømmen om et økonomisk tilskud til et ungdomshus på havnen lever stadig. For i går aftes rundede projektet 200 likes på Underværkers hjemmeside, og dermed går projektet videre til en bedømmelse ved næste ansøgningsfrist.