I år skal en del folkeskoleelever op til en prøve og derefter en samtale for at komme ind på gymnasiet, men de kender først deres endelig skæbne den 1.juli, og kan risikere helt at stå uden noget.

Unge kan risikere at stå uden gymnasieplads

I praksis betyder det, at en elev, som ligger under karakterkravet på 5 ved juletid, også skal til prøven, selvom vedkommende tager sig sammen til afgangsprøverne i juni og laver et resultat på eksempelvis 9,5. Det skyldes, at uddannelsesparathedsvurderingen sker inden, at alle resultaterne af folkeskolens afgangseksamen kendes, og den kan ikke ændres.

Nye regler fra Undervisningsministeriet gør, at eleverne i 9. og 10. klasse skal have et snit på over 5 ved juletid og blive vurderet uddannelsesparate senest den 10. juni, hvis de vil på gymnasiet. Ellers skal de til en prøve.

