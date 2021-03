Unge kan få indflydelse på deres eget hus

Se billedserie Sille Rasmussen (bagerst til højre) og de øvrige medlemmer af Holbæk Ungdomsråd samt Jakob Villadsen (nederst til højre), der er projekt­medarbejder i UngHolbæk har i længere tid arbejdet på at få etableret et ungekulturhus på Filmtorvet i Holbæk.

Holbæk - 18. marts 2021 kl. 15:49 Af Christina Quist Kontakt redaktionen

Hvis man er ung og gerne vil have indflydelse på, hvad et ungekulturhus på Filmtorvet i Holbæk skal indeholde, er det tid til at komme på banen nu.

I den kommende tid holdes der nemlig tre workshops, hvor unge kan lufte deres idéer og ønsker til huset, ligesom der skal kigges på, hvad der rent faktisk kan lade sig gøre.

De tre workshops er næste skridt i retning mod at realisere det ungekulturhus, som Holbæk Ungdomsråd ønsker sig.

Der er for alvor blevet sat skub i planerne, efter ungdomsrådet sammen med UngHolbæk, Sidesporet og tegnestuen Arki_lab har fået 144.000 kroner af Huskunstnerordningen under Statens Kunstfond.

Pengene er øremærket til, at omkring 30 unge sammen med folkene fra arki_lab skal finde ud af, hvordan ungekulturhuset, der i første omgang skal baseres på to containere, kan skrues sammen. Og det er netop arki_lab, der står for den kommende workshop, der finder sted på mandag og har titlen »koncept«.

Containere mangler - Vi vil meget gerne have rekrutteret nogle unge til de her workshops. Nu har vi nogle penge at gøre godt med, så det handler om at få samlet alle de gode idéer. Det handler også om at se på, hvad der konkret kan lade sig gøre og prioritere, siger Sille Rasmussen, som er formand for Holbæk Ungdomsråd, der er forankret i UngHolbæk.

Som avisen fortalte tilbage i september, er idéen om et ungekulturhus på Filmtorvet opstået, fordi en del unge mangler et sted at være. I Holbæk er der i dag en ungdomsklub i Vestergade. Men her bliver de unge »afvist i døren«, når de fylder 18 år.

Derfor har planen fra starten været, at målgruppen til et måske kommende hus hedder 14 til 25 år.

- Huset skal især henvende sig til de lidt ældre, fordi de ikke har andre steder at være i byen, siger Sille Rasmussen, som oplyser, at man stadig mangler omkring 100.000 kroner til at kunne købe selve containerne.

Flere ændringer undervejs Oprindeligt var det planen, at huset skulle laves af seks containerne med forskellige funktioner.

Det har man dog ændret undervejs i processen, så man nu i stedet vil starte ud med to containere og forhåbentlig udvide derfra over tid.

Der er også andre planer, der er blevet ændret i de forgangne måneder. Eksempelvis har man fundet en ny placering på Filmtorvet til containerne. Og da man altså ikke får ligeså meget plads, som man tidligere regnede med, er idéen om for eksempel at indrette et køkken måske heller ikke realistisk. Det kan i stedet ende med et mindre te-køkken, forklarer Sille Rasmussen, der glæder sig over, at der er afsat penge til en servicebygning på Filmtorvet, så huset ikke behøver at indeholde toiletter.

Hvad skal huset hedde? Også husets kalde-navn har ændret sig siden september.

Dengang blev det kaldt et ungdomshus, men det er siden blevet ændret til ungekulturhus. Planen er dog, at huset skal have et rigtigt navn, og til det formål valgte Holbæk Ungdomsråd at inddrage borgere. De har nemlig kørt en navne-konkurrence på nettet, hvor vinderen får et gavekort på 250 kroner til Sidesporet og deres aktiviteter.

Vinderen, som også findes på mandag, udpeges af Ungdomsrådet, der i den forbindelse også vil kigge på, hvor mange likes de forskellige forslag har fået.

Hvis man vil deltage i de kommende workshops, som altså finder sted på mandag klokken 16 til 18 samt den 15. april og den 4. maj, kan man sende en mail til Jakob Villadsen fra UngHolbæk på javil@holb.dk eller en sms på 72 36 49 43.

Det er i øvrigt også planen, at der til sommer skal være to bygge bootcamps, hvor de unge kan være med til at gøre huset klar.