Se billedserie Holbæk Dykkeklub holder dykkekursus for unge mennesker, men inden de skulle i vandet skulle udstyret lige være i orden. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Unge dykkede i fjorden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge dykkede i fjorden

Holbæk - 21. juli 2019 kl. 14:30 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

14 unge fra lokalområdet fik i lørdags lov til at opleve Holbæk Fjord under overfladen, da de deltog i Holbæk Dykkerklubs arrangement, hvor de kunne lære at dykke med snorkel, mens de større børn kunne prøve sig af med flaskedyk.

Det hele skete under kyndig vejledning fra flere instruktører, hvor blandt andre formand for dykkerklubben Steen Qvindbjerg var trukket i dykkerdragten.

- I dag skal fungere som et tilbud for de unge, og vise, hvad dykkersporten kan. De fleste kommer med nul erfaring, og derfor er der en instruktør med hele tiden, forklarede han.

For mange børn var det første gang, at de skulle have den tætsiddende dykkerdragt på.

-Formålet med at have denne neoprendragt på er, at den holder børnene varme, når de er i vandet, ellers bliver de lynhurtigt kolde, når vandet kun er 18-20 grader, forklarer Steen.

Da alle børnene var kommet i dragterne fik de hver især et sæt dykkerbriller, svømmefødder og snorkel stillet til rådighed også gik de ellers i gang med at lære at snorkle på det lave vande ved Søbadet Venedig. Nogle af dem lærte hurtigt teknikken med at snorkle, mens andre havde lidt sværere ved det. Enkelte fik også en dykkerflaske på ryggen og begav sig ud i at dykke med flaske.

- Dykkersporten er en oplevelsessport og ikke en konkurrencesport. Jeg håber, at vi kan tænde en glød, så børnene måske tager et dykkercertifikat eller uddanner sig til instruktører senere hen, for dykningen kan give en nogle vilde og helt fantastiske naturoplevelser,afslutter han

Børnene hyggede sig i vandet, og flere af dem spottede liv under overfladen i form af krebs, krabber, snegle og tang. Arrangementet havde 20 tilmeldte og foregik fra 10 til 15.