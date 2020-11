3F Holbæk holdt info-demonstration i september foran Jensen?s Bøfhus i Holbæk. Nu følger DSU og 3F Ungdom efter for at vise støtte til kampen for en tjeneroverenskomst til serveringspersonalet. Foto: Margit Pedersen

Unge aktionerer mod Jensens Bøfhus

Gæster til Jensen's Bøfhus vil fredag eftermiddag og aften blive mødt af unge aktivister fra Danmarks Socialdemokratiske Ungdom og 3F Ungdom sammen med 3F Holbæk. De demonstrerer for bedre løn- og arbejdsvilkår for restaurationskædens fortrinsvis unge ansatte. Målet er at få kæden tilbage til 3F-overenskomsten for tjenere.

