Et ungdomshus på Filmtorvet er kommet et skridt nærmere virkeligheden. Foto: Per Christensen

Ungdomshus på vej ved havnen

Holbæk - 18. december 2020 kl. 09:12 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Et hus for unge på Filmtorvet i Holbæk er kommet et skridt nærmere virkeligheden. Statens Kunstfond har netop bevilget 144.000 kroner til de indledende øvelser.

Tanken er nemlig, at 30 unge sammen med folk fra tegnestuen »arki_lab« skal finde ud af, hvordan et ungehus baseret på to containere kan skrues sammen. Og det er denne designproces, som har udløst støttepengene fra kunstfonden.

En af arki_labs mærkesager er, at tegnestuen ikke bare selv kommer med et færdigt projekt, men udformer deres projekter i et tæt samarbejde med dem, der skal bruge projektet. Og i Holbæk handler det altså om de unge.

Det er tanken, at Holbæk Ungdomsråd sammen med UngHolbæk og Sidesporet nu skal finde de 30 unge i alderen 10-19 år, som skal arbejde sammen med arkitekterne.

Forløbet starter i februar og strækker sig frem til sommeren, hvor der gerne skulle være en plan.

I sommerferien er der lagt op til en »feriecamp«, hvor de to containere skal indrettes efter den plan, som er lagt.

To containere lyder måske ikke af meget, men af projektbeskrivelsen fremgår det da også, at det gælder »første del af et kommende ungdomshus«.

Et hus for alle unge I en pressemeddelelse fra kommunen forklarer Sille Rasmussen, formand for Holbæk Ungdomsråd:

- Ungdomsrådet vil skabe et ungekulturhus, som skal være inkluderende med plads til at udfolde alle de evner, de unge har - et sted, hvor alle skal kunne føle sig hjemme og blive en del af fællesskabet. Samtidig kan et ungekulturhus bidrage til at gøre Filmtorvet mere trygt for alle.

Nomineret til pris Holbæk Kommunes ungdomsindsats er i øvrigt blevet bemærket uden for kommunen.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) kårer hvert år »Årets ungdomskommune«. Denne gang er 21 kommuner nomineret, og DUF's jury har netop lavet den første sortering.

Ud af det er kommet et finalefelt på 10 kommuner. Blandt dem er Holbæk. Det er nabokommunen Odsherred i øvrigt også.

Vinderen kåres i januar. Ud over æren får vinderkommunen også 10.000 kroner til ungearbejdet.