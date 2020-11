FGU?s direktør Jørgen Ravnsbæk har givet Sind Ungdom lov til at have klub for unge psykisk sårbare i kantinen på Berendsen Allé. Det bliver et frirum for psykisk sårbare unge. Foto: Per Christensen

Ung-til-ung fristed for unge med ondt i sindet

Holbæk - 26. november 2020

En ny klub skal være et frirum og trygt fællesskab for unge psykisk sårbare. 2. december står frivillige unge klar til første klubaften, hvor fællesskab og ligeværd er nøgleord.

»Klubhuset« er kantinen hos FGU på Berendsen Allé i Holbæk. Bag står Sind Ungdom Holbæk, og målgruppen er bred. Der er ingen krav om diagnoser eller navne på udfordringer, understreger Nanna Lynggaard, projektkoordinator i Sind Ungdom.

Det overordnede motto for Sind Ungdom er, at ingen unge skal stå alene med psykisk sårbarhed.

Det er unge mellem 16 og 35 år, som selv har eller har oplevet nære pårørende med ondt i sindet.

Flere og flere unge møder psykisk sårbarhed, men mangler tilbud, hvor de kan komme og være i trygge rammer uden om det offentlige system. Mange savner et fællesskab, og det er baggrunden for, at Sind Ungdom opretter klubber rundt om i landet, forklarer hun.

- Vi har søgt og fået 11 meget engagerede unge til at være med i klubarbejdet i Holbæk. Nogle har selv været psykisk sårbar, andre har oplevet det hos nære pårørende, og det er deres styrke. De er hverken behandlere eller terapeuter, vores metode er ung-til-ung og stor rummelighed, forklarer Nanna Lynggaard.

De frivillige har reageret på et opslag, er mødt op til informationsmøde, været til individuelle samtaler og har deltaget i Sind Ungdoms grundkursus.

- De 11 er engagerede og brænder for at gøre noget godt for og hjælpe andre unge, tilføjer hun.

Onsdagsklubben har åbent mellem 16 og 21, og de unge kan komme og gå som de lyster. Der bliver mulighed for at være med til indkøb og madlavning, fællesspisning og oprydning. Det er også i orden at komme for at hygge, snakke, spille et spil og være med i kreative aktiviteter, ligesom der kan arrangeres ture.

Den lokale klub kan også koble sig på Sind Ungdoms landsdækkende aktiviteter og sommercamp.

Men første klubaften åbnes døren først 17.45. Åbningen skal først markeres, og det bliver online fra 16 til 17 fra borgmester Christina Krzyrosiak Hansens kontor. Alle inteesserede kan koble sig på via Zoom, hvor kodeordet er 874 2404 3973 og password 785291.

Her vil de frivillige præsentere sig og fortælle om klubben. Der bliver en quiz om psykisk sårbarhed hos unge, og borgmesteren afslutter »receptionen«, som på grund af coronavirus mere er en introduktion til det ny klubtilbud, konstaterer Nanna Lynggaard.