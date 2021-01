Ung mand sigtet for at stjæle tvillingebarnevogn

Den 26-årige kom i politiets søgelys efter, at politiet søndag aften fik anmeldelse om, at der fra en baggård var blevet stjålet en tvillingebarnevogn.

En 26-årig mand fra Holbæk blev søndag aften sigtet for tyveri af en tvillingebarnevogn, ligesom politiet på hans bopæl fandt et ulovligt kanonslag. Det udløste en sigtelse for overtrædelse af fyrværkeriloven.