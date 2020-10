Ung kvinde stopper tyv på flugt

En 20-årig kvinde kom onsdag fint fra en indsats som ekstra »politibetjent« i Holbæk. Hun sikrede, at de rigtige politifolk kunne anholde en butikstyv - og der var også lidt narko som ekstragevinst.

Det hele begyndte kort før klokken 17, hvor en kvinde snuppede en taske uden for »Taskepigen« i Ahlgade uden at betale.

Det så to veninder inde fra fra butikken. De gik efter kvinden, og den ene - som er ansat i butikken - og tog tasken fra hende. Samtidig bad hun tyven blive på stedet.

Løbeturen gik mod stationen, hvor den 20-årige kvinde så, at den mistænkte gik ind i et tog, som holdt på perron 3.

Hun kontaktede politiet, som fortalte hende, hvad hun skulle gøre for at få togpersonalet til at holde toget tilbage. Det fik hun ordnet, og kort efter nåede en politipatrulje frem.