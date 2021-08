Se billedserie - Jeg kender nærmest alle de drenge her, siger Nicolai Nielsen. Foto: Bjarke Hammer Skov

Send til din ven. X Artiklen: Ung komettræner sigter mod store adresser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ung komettræner sigter mod store adresser

Holbæk - 13. august 2021 kl. 16:45 Af Bjarke Hammer Skov Kontakt redaktionen

Det er ikke længe siden, 20-årige Nicolai Nielsen stod med fodboldstøvler og målmandshandsker på i Gislinge BK som holdets bagerste mand.

En træls knæskade med efterfølgende operation sendte ufrivilligt den gæve Gislinge-gut på sidelinjen.

Et endegyldigt farvel til grønsværen var utænkeligt, og lidt ad tilfældighedernes vej tog han i stedet skeen i den anden hånd, da klubben stod og manglede en assistenttræner.

- Der var en hylde, som jeg kunne sidde på, siger Nicolai Nielsen, da Nordvestnyt møder ham foran klubhuset.

Den hylde skulle hurtigt blive endnu højere, da stolen som cheftræner blev ledig.

For nogle kunne det måske være en stor mundfuld, men det er gået lige så glidende, som tacklingerne på banen en gang imellem gør.

- Vi har en god blanding af unge, som jeg selv har været med til at sende op og så nogle lidt ældre. De fleste er i aldersgruppen 16 til 24, men nogle få er lidt over det. Det spiller i omklædningsrummet også spillerne imellem, og min alder har ikke været en udfordring, slår Nicolai Nielsen fast.

Og det har han et bud på grunden til.

- Jeg er kommet her i klubben, siden jeg var lille, så jeg kender både spillere og stab hernede rigtig godt, siger han og tilføjer, at både hans mor og morfar har siddet i bestyrelsen i klubben.

Allerede efter første sæson i trænersædet er en stor triumf kommet i land, men der stopper det ikke for Nicolai Nielsen.

- Vi lykkedes med oprykning til serie 2, da vi slog topholdet på sidste spilledag. Det er den største succes, jeg har haft, siger han, inden han afslører fremtidsdrømmen.

- Drømmen er at blive træner inde i Brøndby. Det er drømmen, men her og nu er målet, at Gislinge BK skal overleve i serie 2, fortæller Nicolai Nielsen om sin meget langsigtede ambition, der har ført til flere spøgefulde kommentarer fra vennerne.

- I foråret drillede de mig med, at jeg ville vinde Brøndbys næste mesterskab. Det ville være noget af et pres, og det vandt Niels (Frederiksen, red.) heldigvis, griner Nicolai Nielsen med henvisning til Brøndbys nuværende træner, der i foråret var med til at sikre de første guldmedaljer til vestegnsklubben i 16 år.

Men det er ikke eneste spøg, som Nicolai Nielsen har lagt ører til.

- Mine venner sammenligner mig meget med Bo Henriksen. Jeg giver den altid gas på sidelinjen og har da også fået et par gule kort for at juble, siger Nicolai Nielsen med tanke på FC Midtjyllands mildt sagt entusiastiske træner og fortsætter:

- Han er et energibundt og lidt af et taktisk geni også.

Om der går 16 år eller mere, før Nicolai Nielsen iklæder sig blå-gult er ikke til at sige, men foreløbig forbliver Gislinge Stadion hans hjemmebane.

- Jeg har kontrakt et år endnu, og så må vi se. Jeg arbejder i en børnehave, og den model, jeg har nu med arbejde og fodbold, fungerer, siger Nicolai Nielsen, der er startet på sit andet sabbatår efter at have sat studenterhuen på sned sidste år.

Om det bliver sidste sabbatår, ligger ikke helt fast.

- Jeg satser på at læse videre til næste år afhængigt af fodbolden, fortæller Nicolai Nielsen, der har enten lærer- eller pædagoguddannelsen i sigte.