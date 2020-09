Se billedserie Elmely Kro har med Jonas Bindesbøl Winberg foruden festerne og á la carte restauranten også taget hul på mad ud af huset. Foto Jette Bundgaard.

Ung kok i spidsen for kro

Holbæk - 28. september 2020 kl. 06:06 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

To gange har bordet fanget for den 22-årige kok Jonas Bindesbøl Winberg, når han har forsøgt at gå andre veje end resten af familien, hvor alle arbejder i restaurationsbranchen.

Efter folkeskolen tog han en uddannelse som Elektronik-fagteknikker, men havde svært ved at få en læreplads.

- Jeg havde aldrig tænkt, at jeg skulle lave det samme som min far, der har fire restauranter, men det endte med, at jeg hjalp til i hans restaurant i Kalundborg og fik en læreplads der i stedet for, fortæller Jonas Bindesbøl Winberg.

Bagefter, som udlært, tog han en pause fra sit fag og arbejdede blandt andet som fragtmand. Men så spurgte en kokkeelev, Jonas kendte på Elmely Kro, om han kunne komme og give en hånd med i forbindelse med Dining Week. - Den uge greb om sig, og jeg fandt ud af, at jeg ikke kunne undvære mit fag. Jeg skal være kreativ i køkkenet, og i længden ville det være blevet kedeligt for mig at sidde i en fragtbil, siger Jonas Bindesbøl Winberg.

Jonas Bindesbøl Winberg blev ansat på Elmely Kro af kroens indehaver, Henrik Kjær, tre uger før Danmark lukkede ned på grund af corona. - Vi var hjemsendt i to måneder, så det var rigtig dejligt at komme i gang igen i, siger Jonas Bindesbøl Winberg, der er daglig leder af kroen og har hjælp af sin kæreste, Isabel Büsing Kristiansen.

Parret bor i Kalundborg og har i en periode sørget for alting selv med mange ugentlige timer på kroen. Det er der dog råd for nu med en ekstra kok, Johnas Ørnskov Christensen, som blev ansat for en måned siden.

Elmely Kro har med Jonas Bindesbøl Winberg foruden festerne og á la carte restauranten også taget hul på mad ud af huset.

Der er ifølge kokken godt gang i alle aktiviteterne - trods corona. - Vi har den fordel, at vi kan inddele restauranten i mindre sektioner ved hjælp af foldedøre. Derudover har vi håndsprit alle steder og god plads mellem bordene, siger Jonas Bindesbøl Winberg, der også råder over et mindre selskabslokale, hvor man kan sidde for sig selv.

Til større selskaber har Elmely Kro lavet en aftale med Ugerløse Forsamlingshus om leje af selskabslokaler. Der er også god plads at gøre godt med på Strandbygaard ved Holbæk, som ejes af Henrik Kjær.

Jonas Bindesbøl Winberg fortæller, at á la carte-menuen byder på traditionel kromad som Wienerschnitzel, helstegt rødspætte og Bøf Bearnaise. Derudover er der også på en fine-dining menu med mulighed for at vælge tre og fem retter.

- Det er retter, vi selv finder på og kræser ekstra om. Retter folk nok ikke har smagt før, slutter Jonas Bindesbøl Winberg.