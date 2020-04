Ung iværksætter blandt verdens mest lovende

Nu omkring 10 år efter er han direktør for og medejer af den prisbelønnede it-virksomhed Aryze, og han er endt på det amerikanske erhvervsmagasin Forbes' berømte liste »30 under 30«.

- Man kan sige, at vi laver digitale penge, men man kan selv bestemme, hvilken tegnebog man ønsker at bruge. Folk kan selv bygge videre på det og lave deres egne løsninger, fortæller han.

Målet er at gøre det nemt at overføre penge på tværs af landegrænser.

Han har sammen med sit firma tidligere fået forskellige priser, men at komme med i Forbes' »30 under 30« er ekstra stort.

- Det er en stor ære og har givet et stort boost til selvtilliden. Samtidig åbner det en masse muligheder for mig, da jeg har fået adgang til et netværk med tidligere »vindere«. Det betyder, at jeg måske kommer øverst i bunken hos betydningsfulde mennesker, fortæller han.