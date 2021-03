Ung debutant vandt 1. prisen

Se billedserie Formand for Holbæk Kunstforening, Jan Ibsen, sidder foran prisvinderne. Fra venstre er det Eva Hvelplund (plakatprisen), Annette Ringgaard (3. prisen), Elsebeth Hornung (2. prisen) og Sebastian Hvalsøe Jakobsen (1. prisen). Foto: Christian Mikkelsen

Holbæk - 14. marts 2021

Det blev en 24-årig debutant på VK-udstillingen, der løb med 1. prisen. Censorerne valgte en skulptur, der var udført af Sebastian Hvalsøe Jakobsen fra Holbæk.

Lørdag var der fernisering på udstillingen på Æglageret på Lindevej i Holbæk. Her plejer der at være proppet i udstillingssalen, men det var der ikke denne gang, hvor der på grund af coronarestriktionerne kun kunne være få personer til stede.

Foreløbig kan udstillingen kun ses på nettet. Sidste åbningsdag er 9. maj, og Holbæk Kunstforening håber, at det inden da vil være muligt at åbne udstillingen for publikum på Æglageret.

Det er 37. gang, den censurerede udstilling VK (Vestsjællands Kunstudstilling) holdes. Det er dog kun femte gang, Holbæk Kunstforening står som arrangør. Formanden for foreningen, Jan Ibsen, sagde i sin tale ved ferniseringen, som kan ses på en video på nettet, at han til morgenkaffen hørte Carl Nielsens »Tågen letter«, og den lod han sig inspirere af i talen.

Fandt vej gennem tåge og støv - Skovbunden er ved at gøre sig klar til sin årlige eksplosion, hvor dvalevæksterne slipper den kolde vinterjord, vokser ovenjords og spreder energier til vores sind, sagde Jan Ibsen.

Han nævnte, at Æglagerets akvitiviteter har været neddroslet. Både på grund af ombygningen af huset og på grund af alt det grus, der har været kastet ind i vores allesammens dagligdag, som han udtrykte det.

- VK-udstillingen har fundet en vej gennem kulturtåge, byggestøj og betonstøv. Jeg er virkelig vildt glad for at kunne stå her i dag. Nu er vi i gang, sagde Jan Ibsen blandt andet, inden han overrakte priserne til de kunstnere, som var valgt af de tre censoerer.

Det var billedhugger Stinne Teglhus, tekstilkunstner Sisse Fog Odgaard og billedkunstner Kristian Vodder Svensson. Der var i år rekord med 171 tilmeldte til udstillingen, og de sendte i alt 1047 værker ind til bedømmelse. I december blev første og anden sorteringsrunde foretaget. Som noget nyt var der senere en tredje censueringsrunde med fysisk tilstedeværelse af de udvalgte værker fra de to første runder.

I tredje runde var cirka kunstnere med op mod 100 værker med i vurderingen. 36 endte med at komme gennem nåleøjet til udstillingen med i alt 63 værker, der alle kan ses på Æglagerets Facebook-side.

De fire prisvindere Censorerne sagde om skulpturen, der løb med 1. prisen, at det er en markant figurkomposition med det kropslige udtryk, der bevæger sig et sted mellem figuration og abstraktion. »Skulpturen fremtræder som en overbevisende observation, der vidner om en veludviklet skulpturel sans, med lyst og evne til at skabe«, noterede censorerne. Skulpturen er uden titel.

2. prisen gik til Elsebeth Hornung, København, for hendes »alternative portræt af en charmerende australsk buskmand med glimt i øjet«, bemærkede censorerne. De blev ikke mindre begejstrede, da de fandt ud af, at billedet er synet og ikke malet. Man skal helt tæt på for at se, at de mange fine detaljer fremkommer ved hjælp af stof og tråd.

3. prisen blev snuppet af Annette Ringgaard, København, for fire fotos i serien »Berejste landskaber - erindringsglimt 1, 2, 3 og 5«. Legen med motiverne er drømmeagtig og poetisk, lyder censorernes bedømmelse.

Plakatprisen gik til Eva Hvelplund, Hundested, for et stemningsfuldt foto med indbygget eftertænksomhed. Censorerne bemærker, at der er en god signalværdi i det forårsgule billede. Fotoet kommer til at danne baggrund for plakaten til næste års VK-udstilling.