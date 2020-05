23-årige Tobias Lund Mathiesen strøg til tops, da han i juni sidste år aflagde fagprøve på sin detailhandelsuddannelse med skolegang på Niels Brock og praktisk sælgerarbejde hos Holbæk CaravanCenter. Nu er han indstillet til årets fagprøvepris. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Ung campingvogn-sælger kan vinde pris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ung campingvogn-sælger kan vinde pris

Holbæk - 29. maj 2020 kl. 14:43 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er snart et år siden, at Tobias Lund Mathiesen fra Holbæk afsluttede sin detailhandelsuddannelse fra handelsskolen Niels Brock i København og med læretid hos Holbæk CaravanCenter på Højvang.

Prøven gik så godt, at den 23-årige holbækker netop er blevet indstillet til årets Fagprøveprisen, som uddeles til september. Det er hans gamle skole, Niels Brock, der har indstillet Tobias Lund Mathiesen til Fagprøveprisen, som brancheorganisationen Dansk Erhverv uddeler i samarbejde med de faglige organisationer HK Handel og HK Privat.

Solgte 10 campingvogne Tobias Lund Mathiesen fik da også topkarakteren 12 for sin fagprøve, men det ligeså meget karakteren af hans projekt, som imponerede skolen og nu har udløst en prisindstilling.

- Vores lærere sagde, at vi skulle sætte et ambitiøst mål for vores fagprøve. I Holbæk CaravanCenter havde vi en del Fendt-campingvogne stående, og da det var højsæson satte jeg som mål at få solgt 10 campingvogne, fortæller Tobias Lund Mathiesen.

Han bryggede en kampagne sammen, som blandt andet indebar en prisnedsættelse, ligesom han lavede målrettet markedsføring via Facebook.

Det gav resultat, og allerede inden for to uger havde Tobias Lund Mathiesen fået solgt otte campingvogne. Det blev til 10 i alt i de fire uger, han havde til rådighed for sin fagprøve. Det gav en omsætning på godt to millioner kroner.

Her et år senere er han fastansat sælger hos Holbæk CaravanCenter, og selv om han indlysende nok er stolt over prisindstillingen, nedtoner Tobias Lund Mathiesen i dag sin fagprøvebedrift.

- Det er faktisk ikke usædvanligt, at man sælge 10 campingvogne på fire uger i højsæsonen. Men det er da en stor ære, at min skole har indstillet mig til prisen, og også overvældende, siger Tobias Lund Mathiesen.

Vild med kundekontakt Han er glad for at være i camping-branchen, hvor kunderne typisk står over for nogle store investeringer.

- Jeg elsker at have kontakten med kunderne. Det er fedt at kunne vejlede og servicere folk, der måske ikke ved så meget om camping på forhånd. Og især at opleve, at en kunde kommer igen og har taget en bekendt med, som også er interesseret, lyder det fra den 23-årige måske kommende prismodtager.

Det er undervisningsministeren, der overrækker prisen ved en ceremoni hos Dansk Erhverv, der holder til i Børsen i København, i september.

Detailuddannelsen er en erhvervsuddannelse, der består af teoretisk undervisning og praktisk læring som elev ansat i en virksomhed.