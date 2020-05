Det lykkedes en 18-årig mand fra Regstrup at stikke af fra politiet, men han blev genkendt og kan nu se frem til et retsligt efterspil.Foto: Thomas Olsen

Ung bilist stak af fra patruljevogn

To unge mænd havde ikke lyst til at snakke med politiet, da en patruljevogn fra Midt- og Vestsjællands Politi forsøgte at standse deres bil tirsdag ved 21-tiden.