Et bugnende bord med grøntsager, der egentlig skulle have været smidt ud, var det, som børnene fik at arbejde med. Foto: Jørgen Jørgensen

Undgå madspild på menuen

Holbæk - 14. juli 2021 kl. 11:02 Af Palle Mogensen

- Hvorfor er det, du synes, at det ikke smager godt.

Frederik Knudsen fra Too good to go står i det lille telt i Holbæks Grønne Lunge, sammen med Laura, der ikke er begejstret for noget af den topping, der skal på hendes pizza.

- Jeg prøver at gøre de unge mere bevidste om, hvad det er, de spiser. Blandt andet ved at lære dem at bruge deres sanser, fortæller han.

Laura er sammen med fire andre unge i gang med at lave mad. Nærmere bestemt pizzaer over bålet.

Men i og med at Frederik Knudsen kommer fra Too good to go, så handler det også om, at børnene skal lære at undgå madspild.

- Det er specielt grøntsager, der bliver smidt ud, selv om de stadigvæk sagtens kan spises. Jeg hentede en kasse med kasserede grøntsager i Netto i søndags, og det er dem, vi bruger til madlavning i dag og i går, fortæller han.

De fem unge er gået i gang med at snitte kartofler og løg, og enkelte af dem har kastet sig over tilberedningen af en tomatsauce til pizzaen.

Madkursus til efteråret Mens Frederik Knudsen lærer børnene, hvordan de skelner de spiselige grøntsager fra de dårlige, er det Paul Jon Maguire fra UngHolbæk, der holder bålet i gang og sørger for pizzabundene..

Det er meningen, at han til efteråret skal stå for et madkursus for unge.

- Det bliver et mere samlet forløb, hvor de unge lærer madlavning fra bunden af og får lov til at prøve forskellige ting, fortæller han.

Der kommer ikke mere undervisning i at undgå madspild i denne sommer, men UngHolbæk fortsætter med at lave mad over bålet hen over sommeren i forbindelse med sommerferieaktiviteterne.