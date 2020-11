Flere og flere butikker og restauranter i Holbæk Kommune slutter sig til madspildsappen Too Good To Go. PR-foto.

Undgå madspild i hverdagen

Den 29. september - på Danmarks nationale madspildsdag - skrev 27 danske virksomheder under på, at de vil halvere deres madspild inden 2030.

En af dem var dagligvarekoncernen Coop, som har arbejdet målrettet på at bekæmpe madspild siden 2013. Koncernen realiserer nu et nyt initiativ: såkaldte lykkeposer med overskudsvarer via madspildsappen »Too Good To Go« i Fakta og Coops nye kæde, Coop 365. Begge er nu også er tilmeldt madspildsappen.