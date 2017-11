Et helt lovligt forhold, hvor et hold på fem mand skal reparere Munkholmbroen, blev forvekslet med en påsejling.

Undervandsjob ved bro meldt til politiet

Ifølge døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi var der lys i styrhuset på båden, men der var ingen personer om bord. Der var dog en stige fra båden og op til broen. Midt- og Vestsjællands Politi kontaktede derefter søværnet for at høre, om de var bekendt med en båd, der drev rundt uden en fører. Det var søværnet dog ikke, oplyser politiet.

Ved nærmere undersøgelse på stedet fandt ordensmagten ud af, at der var tale om et lovligt forhold. For det var et firma, der skal foretage en støbning under vandet, som bruger båden. Midt- og Vestsjællands Politi foretog sig derfor ikke yderligere i sagen.