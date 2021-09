Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Undersøgelse viser stor respekt for lokalpolitikere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Undersøgelse viser stor respekt for lokalpolitikere

Holbæk - 29. september 2021 kl. 13:59 Af Karina Hansen Kontakt redaktionen

Holbæk/Kalundborg: Historierne om udbredt politikerlede nationalt og internationalt er mange.

Men enten har tendensen ikke spredt sig til lokalpolitik eller regionsrådene, eller også har vælgerne bare en større respekt for det at

stille op til politikerhvervet, end man somme tider kan få indtryk af i eksempelvis medierne.

Det viser en ny undersøgelse, som analysebureauet Epinion har foretaget for Constructive Institute, der arbejder for at fremme konstruktiv journalistik.

Her angiver 61 procent af de sjællandske vælgere, at de helt eller i overvejende grad er enig i udsagnet: »Jeg har generelt stor respekt for, at folk vælger at stille op til kommunal-eller regionsrådsvalget«.

25 procent er hverken enige eller uenige i udsagnet, mens syv procent har angivet »ved ikke«.

Holbæk Kommunes borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen (S), er glad for, at politikerne i kommunal- og regionsrådet nyder en så høj grad af respekt fra vælgerne. Og hun synes også, at det er velfortjent.

- Lokalpolitik tager meget tid, og politikerne er meget væk hjemmefra, så jeg er glad for, at deres store arbejde bliver anerkendt, siger Christina Krzyrosiak Hansen. Martin Damm (V), som er borgmester i Kalundborg Kommune, er enig med Christina Krzyrosiak Hansen i, at den store respekt for lokalpolitikerne er berettiget. Men han er ikke overrasket over resultatet.

- Undersøgelser viser jo, at tilliden til politikere er stigende, jo mere man nærmer sig lokalpolitik. Det er jo noget, der har med vælgeren selv at gøre, og så bliver det simpelthen mere vedkommende, siger Martin Damm.

Undersøgelsen viser desuden, at 47 procent er helt eller delvist enige i, at politikerne i deres lokalområde generelt gør et godt stykke arbejde.

Epinions undersøgelse er repræsentativ og gennemført på baggrund af 1002 interview med danskere bosat i Region Sjælland i alderen 18+. Resultaterne blev forleden fremlagt på et seminar hos Sjællandske Medier.